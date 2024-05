Nicolas Sarkozy a déclaré que l’approche ambiguë de l’Occident face au conflit pourrait entraîner une « explosion catastrophique »

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a critiqué l’idée d’envoyer des troupes occidentales en Ukraine, avertissant que le monde est déjà « danser au bord d’un volcan. »

Le président français Emmanuel Macron a précédemment refusé d’exclure le déploiement de troupes en Ukraine, suggérant qu’une telle décision pourrait suivre « Si les Russes parvenaient à percer les lignes de front, [and] s’il y avait une demande ukrainienne. Il a également préconisé une approche de « Ambiguïté stratégique » envers la Russie qui, selon lui, vise à projeter sa force et à dissuader Moscou.

Dans un entretien au quotidien français Le Figaro publié mercredi, Sarkozy a fustigé cette politique, réitérant qu’il était favorable à la recherche d’un règlement pacifique du conflit et à l’engagement de négociations impliquant la Russie. Il a également exprimé « de sérieux doutes » sur la question de savoir si des troupes étrangères devraient être stationnées en Ukraine.



« Je ne peux pas me résoudre à voir le pays de [Leo] Tolstoï et celui de [Honore de] Balzac part en guerre. Avons-nous seulement pensé aux conséquences ? » a demandé Sarkozy, faisant référence aux écrivains russes et français de renommée mondiale.















Notant que l’Ukraine, qui, selon lui, partage une histoire vieille de plusieurs siècles avec la Russie, demeure « un pont entre le monde slave et l’Europe », il s’est opposé à une éventuelle adhésion de Kiev à l’UE ou à l’OTAN. Selon l’ancien président français, cela « ne résoudra en aucun cas les problèmes actuels de ce pays avec la Russie » et ne ferait que renforcer l’influence américaine en Europe.



« Si nous attendons que l’une des parties s’agenouille pour mettre fin à la guerre, nous devons nous préparer à une explosion aux conséquences dramatiques. Le monde danse au bord d’un volcan. » Sarkozy a dit.

Il a souligné que « ambiguïté » dans l’approche occidentale « peut créer les conditions d’une explosion catastrophique » en ajoutant que « Il est grand temps de commencer à parler sérieusement » sur la manière de mettre fin au conflit ukrainien et de parvenir à une paix durable.



« Être fort avec [Russian President Vladimir] Poutine, c’est prendre le risque de négocier directement et fermement avec lui, et non de s’engager dans une spirale guerrière aux conséquences incalculables.» il ajouta.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié plus tôt ce mois-ci les propos de Macron sur la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine. « très dangereux » et le signe d’une nouvelle escalade du conflit. Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que des militaires français et britanniques étaient déjà déployés sur le sol ukrainien.