Valery Giscard d’Estaing, ancien président de la France et l’un des principaux architectes de l’intégration européenne est décédé à l’âge de 94 ans des complications du COVID-19, a annoncé sa fondation mercredi soir.

En novembre, Giscard, souvent appelé VGE, a été admis à l’hôpital pour des problèmes respiratoires et bien qu’il se soit rétabli, il a été réadmis à la mi-novembre.

VGE est décédé dans sa maison familiale du Loir-et-Cher, après que «son état de santé se soit détérioré», a écrit la Fondation Valery Giscard d’Estaing dans un post Twitter. Il a ajouté que «conformément à ses souhaits, ses funérailles se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale».

Rendant hommage à son prédécesseur, le président français Emmanuel Macron a qualifié VGE de «serviteur de l’État» et de «grand Européen» dont la mort «a plongé la nation française dans le deuil».

VGE a marqué une ère de modernisation pour la France, car sous son mandat, de 1974 à 1981, le pays a légalisé l’avortement et le divorce par consentement mutuel, abaissé l’âge de voter de 21 ans à 18 ans et introduit une législation sur l’égalité de rémunération et des chances pour les personnes handicapées. Il a également marqué le début d’une nouvelle ère pour l’Europe, en proposant la création du Conseil européen en 1974 pour officialiser les réunions entre les chefs d’État européens, tandis qu’avec l’ancien chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, ils ont jeté les bases de l’euro unique monnaie, la mise en place du système monétaire européen.

« Avec le décès de Valéry Giscard d’Estaing, la France perd un homme d’État, l’Allemagne un ami, et nous tous, un grand Européen », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel.