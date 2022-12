François Hollande était d’accord avec la description d’Angela Merkel des accords de Minsk et espérait leur “résurrection”

L’accord de Minsk de 2014 était en effet un stratagème pour gagner du temps à l’Ukraine et devrait être crédité pour l’accord de Kiev « Résilience réussie » maintenant, a déclaré vendredi l’ancien président français François Hollande. Confirmant l’évaluation de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel sur la trêve, Hollande a également blâmé la faiblesse des États-Unis pour l’échec à dissuader la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, Merkel a décrit Minsk comme “une tentative de donner du temps à l’Ukraine” pour renforcer son armée. S’adressant au Kyiv Independent, un média ukrainien pro-gouvernemental, Hollande a accepté, affirmant que Merkel était “juste sur ce point.”

« Depuis 2014, l’Ukraine a renforcé sa posture militaire. En effet, l’armée ukrainienne était complètement différente de celle de 2014. Elle était mieux entraînée et équipée. C’est le mérite des accords de Minsk d’avoir donné cette opportunité à l’armée ukrainienne. a déclaré Hollande, ajoutant qu’il avait également stoppé l’avancée du Donbass “séparatistes” sur Marioupol.

Hollande a été président entre 2012 et 2017, choisissant de ne pas se présenter aux élections après que les sondages l’aient montré comme le dirigeant français le moins populaire de l’histoire récente, avec un taux de désapprobation de 97 %. Dans l’interview de vendredi, il s’est crédité d’avoir voulu “maximale” sanctions contre la Russie, tandis que d’autres dirigeants de l’UE étaient réticents.

Lire la suite L’Ukraine falsifie l’histoire et « remplace » la mémoire – Moscou

Ici, Hollande s’est écartée de Merkel, soulignant qu’elle avait éclairé le gazoduc Nord Stream 2 en 2015, alors qu’il annulait la vente de navires de classe Mistral à Moscou. L’ancien dirigeant français a également eu des mots durs pour ses homologues américains, accusant Barack Obama de “Le retrait américain de la scène internationale” en Syrie, Donald Trump de saper l’OTAN, et Joe Biden de “la déroute en Afghanistan” qui a signalé “faiblesse du camp occidental” au président russe Vladimir Poutine.

En revanche, Hollande a félicité le président ukrainien Vladimir Zelensky pour la “capacité à séduire le monde entier et à mobiliser la nation ukrainienne”, disant que ce sera “essentiel pour l’issue de la guerre et le respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine”.

Selon Hollande, le conflit prendra fin lorsque la Russie échouera, puis les accords de Minsk “peut être ressuscité pour établir un cadre juridique déjà accepté par toutes les parties.”

Moscou n’a pas encore commenté les déclarations de l’ancien dirigeant français. Poutine a répondu aux révélations de Merkel en disant qu’il l’avait crue honnête, et que la confiance entre la Russie et l’Occident était actuellement “presque à zéro” rendant au mieux les négociations futures difficiles. Il a également déclaré que ses commentaires justifiaient sa décision d’envoyer des troupes en Ukraine et qu’avec le recul, l’opération militaire aurait dû commencer plus tôt.