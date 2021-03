NICOLAS Sarkozy a juré de «faire tout son possible» pour effacer son nom après avoir été reconnu coupable d’un «pacte de corruption» visant à corrompre un juge.

L’ancien président français, 66 ans, a été reconnu coupable plus tôt cette semaine de «corruption et trafic d’influence» après un procès de trois semaines à Paris.

Hier soir, il a déclaré: « Je n’ai jamais trahi la confiance des Français ».

Il a déclaré à la chaîne TF1 lors d’un entretien aux heures de grande écoute que le tribunal français l’avait condamné pour corruption alors qu’il avait conclu que «pas un centime» n’avait changé de mains et qu’aucune faveur n’avait été accordée.

Dans un entretien avec le quotidien Le Figaro, Sarkozy, un avocat de formation, a déclaré que la décision était « criblée d’incohérences » et reposait sur « un tas de preuves circonstancielles ».

« Il sera peut-être nécessaire de porter cette bataille devant la Cour européenne des droits de l’homme (basée à Strasbourg) », a-t-il déclaré.

« Ce serait douloureux pour moi de faire condamner mon propre pays, mais je suis prêt car ce serait le prix de la démocratie ».

Il a été condamné à trois ans, dont deux avec sursis – mais la juge Christine Mée a déclaré qu’il pouvait purger sa peine d’un an à la maison en portant une étiquette électronique.

Et on pense que Sarkozy passera 12 mois à vivre dans le somptueux appartement parisien de sa femme Carla, 53 ans, chanteuse, mannequin et actrice multimillionnaire.

Carla possède une maison de 2,5 millions de livres sterling à Villa Montmorency – un bâtiment exclusif du XIXe siècle dans la capitale française.

La pop star glamour a son propre studio d’enregistrement dans le manoir de trois chambres.

L’écrivain Les Misérables Victor Hugo et l’acteur Gérard Depardieu ont déjà possédé des maisons dans le bâtiment.

Sarkozy restera également un homme libre pendant que son avocat fait appel du verdict – un processus qui pourrait prendre des années.

Le dernier chef d’État français à aller en prison était le maréchal Philippe Pétain, le collaborateur nazi en temps de guerre.

Sarkozy, vêtu d’un costume sombre et d’une cravate avec une chemise blanche, baissa la tête, mais resta par ailleurs immobile pendant la lecture du verdict.

Il a été accusé d’avoir tenté de glaner des informations confidentielles auprès d’un juge en utilisant un soi-disant téléphone portable «graveur» et un faux nom – «Paul Bismuth».

Sarkozy avait risqué jusqu’à une décennie de prison et une amende approchant l’équivalent de 1 million de livres sterling.

Son avocat, Thierry Herzog, 65 ans, et Gilbert Azibert, le juge à la retraite de 73 ans qui aurait été corrompu, ont également été reconnus coupables avec lui.

Ils ont été condamnés à la même peine et tous sont susceptibles de pouvoir passer leur temps de prison chez eux avec une étiquette électronique.

Le parquet national français des finances, le PNF, avait accusé les trois prévenus d’avoir élaboré «un pacte de corruption» pour faire avancer leur carrière.

«PACTE DE CORRUPTION»

À son tour, Sarkozy, qui a dirigé la France pour un seul mandat de cinq ans de 2007 à 2012, a déclaré à la Cour qu’il « n’avait jamais commis le moindre acte de corruption » et a juré d’aller « jusqu’au bout » pour effacer son nom.

Lors de son témoignage, Sarkozy a déclaré qu’il avait été victime de mensonges et a nié avoir commis un acte de corruption.

Il a déclaré au tribunal en décembre: « Jamais. Jamais abusé de mon influence, présumée ou réelle. De quel droit ont-ils de me traîner dans la boue comme ça pendant six ans? N’y a-t-il pas d’État de droit? »

Parmi les personnes présentes au tribunal pendant le procès se trouvait sa troisième épouse Carla.

L’ancienne première dame de France avait qualifié les accusations de « scandale » et de « mensonges dégoûtants », ajoutant que l’accusation n’avait « aucune idée de quelque type que ce soit, sans raison, sans preuve ».

Le domicile parisien que Sarkozy partage avec Mme Bruni a été perquisitionné par des agents de la brigade des fraudes dans les deux jours qui ont suivi la perte de son immunité présidentielle contre les poursuites en 2012.

Il a depuis été inculpé de nombreuses allégations, notamment d’accepter des millions de financements illégaux du défunt dictateur libyen, le colonel Kadhafi.

Le verdict concernait la soi-disant «affaire d’écoute électronique», qui a vu des enquêteurs de la police placer des écoutes téléphoniques sur des téléphones appartenant à Sarkozy et Herzog, son avocat.

Les écoutes téléphoniques ont permis à Sarkozy et Herzog de discuter des moyens d’obtenir des informations confidentielles sur d’autres enquêtes traitées par des juges de la Cour de cassation à Paris.

Les procureurs ont déclaré que Sarkozy visait à obtenir des informations d’Azibert, notamment en lui décernant un emploi prestigieux dans le paradis fiscal méditerranéen de Monaco.

Azibert n’a pas pris ses fonctions, mais en vertu de la loi française, les procureurs n’ont pas à prouver que quiconque a bénéficié d’un accord corrompu pour obtenir une condamnation.

Les avocats de la défense ont soutenu tout au long du procès que les conversations enregistrées entre Sarkozy et Herzog constituaient une violation de la confidentialité avocat-client.

Sarkozy est de retour au tribunal le 17 mars, accusé de financement illégal dans l’affaire dite Bygmalion.

Bygmalion était la société de relations publiques qui a géré les apparitions de Sarkozy lors de sa campagne de réélection ratée en 2012, dont beaucoup ont été faites avec Carla Bruni.

La société aurait utilisé un vaste système de fausse comptabilité pour dissimuler une prétendue explosion de financement d’infiltration pour sa campagne.

En 2011, l’ancien mentor politique de Sarkozy et prédécesseur à la présidence, feu Jacques Chirac, a été reconnu coupable de détournement de fonds et d’utilisation abusive des fonds publics.

Il a cependant été jugé par contumace en raison de sa prétendue mauvaise santé à l’époque.

Les crimes de Chirac étaient liés à son mandat de maire de Paris et il a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Auparavant, le maréchal Philippe Pétain, chef de guerre français, avait été reconnu coupable de collaboration avec les nazis.

Il a été condamné à mort, mais en raison de son âge et de son bilan de la Première Guerre mondiale, il a ensuite été réduit en prison.

L’apparition de Sarkozy sur le banc des accusés intervient alors que la France abandonne la convention selon laquelle l’exécutif du pays est dans une position « sacrée », et donc au-dessus de la loi.

Au lieu de cela, il y a une frustration croissante face à la façon dont les politiciens ont utilisé les fonds publics à leur propre avantage.

En juin de l’année dernière, l’ancien Premier ministre de Sarkozy, François Fillon, et son épouse britannique, Penelope Fillon, ont été condamnés à des peines de prison après avoir été reconnus coupables de fraude.

Les juges siégeant au tribunal correctionnel de Paris ont jugé que le couple avait créé de faux emplois qui rapportaient à Mme Fillon l’équivalent de près d’un million de livres sterling de fonds publics.

Fillon, 66 ans, a été condamné à cinq ans, avec trois ans avec sursis, tandis que sa femme de 65 ans a été condamnée à trois ans avec sursis. Les deux ont fait appel de la sentence.