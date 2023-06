L’ancien président fait face à 37 chefs d’accusation

Un criminel de 37 chefs d’accusation accusation contre Donald Trump pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux classifiés et conspiré pour empêcher leur retour aux autorités américaines a été descellé vendredi. Le document de charge a été rendue publique un jour après que l’ancien président a été inculpé par un grand jury devant le tribunal de district américain de Miami. Entre autres allégations, l’acte d’accusation indique que Trump a montré des documents classifiés à d’autres personnes à l’été 2021, après avoir quitté ses fonctions. Suivez notre couverture en direct de L’acte d’accusation de Donald Trump dans l’affaire des documents classifiés. L’un de ces documents était un « plan d’attaque » qui, selon lui, avait été préparé par le Pentagone, tandis que l’autre était une carte classifiée liée à une opération militaire, selon l’acte d’accusation. Le valet de Trump, Walter Nauta, est également inculpé dans l’acte d’accusation, qui fait face à plusieurs des mêmes accusations que son patron, avec qui il aurait conspiré pour conserver des dossiers classifiés et les cacher à un grand jury fédéral. Le raid du FBI au domicile de Trump en Floride en août dernier a permis de découvrir des centaines de documents classifiés, qu’il n’avait pas réussi à remettre aux autorités américaines malgré des mois d’efforts pour les récupérer.

L’ancien président américain Donald Trump est vu à Midtown le 03 avril 2023 à New York. Trump doit être traduit en justice demain dans un palais de justice de Manhattan après son inculpation par un grand jury. Gotham | Images Gc | Getty Images

L’acte d’accusation indique que Trump était conscient de la nature hautement sensible des documents, le citant à un moment donné comme disant: « En tant que président, j’aurais pu le déclassifier … mais c’est toujours secret. » Trump, qui sollicite l’investiture présidentielle républicaine de 2024, et Nauta doivent être interpellés à Miami mardi, la veille du 77e anniversaire de Trump. Lui et Nauta encourent chacun une peine maximale possible de 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables des accusations les plus graves, qui sont un complot en vue d’entraver la justice et des chefs d’accusation liés à la rétention et à la dissimulation des dossiers gouvernementaux. L’avocat spécial Jack Smith doit faire une déclaration sur l’affaire au ministère de la Justice vendredi à 15 h HE. Smith continue de superviser une enquête criminelle distincte sur Trump pour ses efforts pour annuler sa perte face au président Joe Biden lors des élections de 2020.

Trente et un des chefs d’accusation accusent Trump de rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. Il est également accusé de complot en vue d’entraver la justice; retenir un document ou un dossier ; dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier ; dissimulation d’un document dans une enquête fédérale; stratagème pour dissimuler ; et fausses déclarations et représentations. Trump a fait l’objet d’une enquête criminelle au printemps 2022, après que le FBI a été informé que des documents classifiés avaient été trouvés dans les 15 boîtes de documents gouvernementaux qu’il avait remis à la National Records and Archives Administration après des mois d’efforts de la NARA pour récupérer des documents que l’agence croyait manquaient. Selon la loi, les présidents doivent remettre à la NARA tous les documents gouvernementaux lorsqu’ils quittent leurs fonctions. L’acte d’accusation note: « Alors qu’il quittait la Maison Blanche, TRUMP a fait transporter des dizaines de boîtes, dont beaucoup contenaient des documents classifiés, au Mar-a-Lago Club à Palm Beach, en Floride, où il a maintenu sa résidence. » « TRUMP n’était pas autorisé à posséder ou à conserver ces documents classifiés », indique l’acte d’accusation.

Le DOJ présente des photos de documents classifiés trouvés dans la résidence Mar-A-Lago de l’ancien président Donald Trump. Source : MJ

Trump a ensuite suggéré à tout avocat de mentir au FBI et à un grand jury en disant qu’il n’avait pas les documents qu’ils cherchaient, et a ordonné à Nauto de déplacer des boîtes de documents pour les dissimuler au propre avocat de Trump, au FBI et au grand jury, selon l’acte d’accusation. Trump est également accusé dans l’acte d’accusation d’avoir suggéré à son avocat que l’avocat cache ou détruise des documents, qu’il n’ait donné au FBI et au grand jury qu’une partie des documents qu’il avait conservés tout en affirmant qu’il coopérait pleinement. Et Trump a fait soumettre une certification au FBI et au grand jury, représentant à tort que tous les documents avaient été produits alors qu’il savait que ce n’était pas vrai, selon l’acte d’accusation. L’acte d’accusation estime que le procès de Trump prendrait entre 21 et 60 jours.

Plus tôt vendredi, deux des avocats de Trump ont démissionné de le représenter dans l’affaire des documents classifiés et dans l’enquête criminelle concernant les élections de 2020. Trump a été inculpé fin mars par un grand jury de l’État de New York pour avoir falsifié des documents commerciaux liés à un paiement silencieux de 130 000 $ que son avocat de l’époque, Michael Cohen, a donné à la star du porno Stormy Daniels peu avant les élections de 2016. Trump a plaidé non coupable dans cette affaire, qui devrait être jugée en mars prochain par la Cour suprême de Manhattan. Lire l’acte d’accusation contre Donald Trump