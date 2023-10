La FIFA a suspendu lundi l’ancien président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, pour trois ans, la dernière sanction prononcée après qu’il ait embrassé la joueuse vedette Jenni Hermoso sur les lèvres lors des célébrations de la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Dans un déclarationla FIFA a déclaré que Rubiales, 46 ans, avait enfreint l’article 13 de la loi de l’instance dirigeante du football. code disciplinaire, qui empêche les joueurs et les officiels de commettre des actions qui violent les principes de « fair-play, de loyauté et d’intégrité ». Cela inclut la violation des règles fondamentales de bonne conduite, l’insulte d’une personne par des gestes ou un langage offensant et un comportement qui jette le discrédit sur la FIFA ou le sport.

“La FIFA réitère son engagement absolu à respecter et à protéger l’intégrité de tous et à garantir que les règles fondamentales d’une conduite décente soient respectées”, ont indiqué les responsables dans le communiqué.

Rubiales distribuait des médailles d’or à l’équipe après sa victoire 1-0 contre l’Angleterre à Sydney en août lorsqu’il a serré et embrassé Hermoso. Il a décrit le baiser comme « spontané, mutuel, euphorique et consensuel ». Hermoso a cependant déclaré qu’elle n’y consentait pas et qu’elle se sentait « vulnérable et victime d’une agression ».

Les ministres du gouvernement et les médias ont critiqué Rubiales pour ce geste, certains le qualifiant d’inacceptable et d’atteinte à la vie privée.

La FIFA a initialement suspendu Rubiales de « toutes les activités liées au football aux niveaux national et international » pendant 90 jours, ont indiqué les responsables dans un communiqué. Lui et les représentants de la Fédération royale espagnole de football ont également reçu l’ordre de s’abstenir de contacter Hermoso et ses proches, selon le communiqué.

Rubiales a démissionné de son poste de président de la fédération espagnole de football le 10 septembre en raison de l’impact du scandale sur d’autres personnes dans sa vie.

“Mon père, mes filles, j’ai parlé avec eux”, a déclaré Rubiales dans un entretien exclusif. entretien avec Piers Morgan. “Ils ont dit que Luis, maintenant, tu dois te concentrer sur ta dignité et continuer ta vie, sinon tu vas nuire aux personnes que tu aimes et au sport que tu aimes.”

Une enquête est en cours contre Rubiales pour agression sexuelle et coercition, ouverte par les procureurs espagnols, qui ont officiellement déposé plainte contre lui le 8 septembre. S’il est reconnu coupable, Rubiales risque une amende ou une peine de prison d’un à quatre ans. Un juge a émis une ordonnance d’interdiction lui interdisant de se trouver à moins de 200 mètres d’Hermoso, 33 ans.

Hermoso joue désormais comme attaquant pour le club mexicain de Pachuca.