L’ancien président du parlement iranien s’inscrit pour se présenter à la présidence

Larijani, ancien commandant de la Garde révolutionnaire paramilitaire iranienne, a précédemment été ministre de la Culture et de la Direction islamique et chef de la chaîne de télévision d’État iranienne. Sous la direction du président extrémiste Mahmoud Ahmadinejad, il a été secrétaire du puissant Conseil suprême de sécurité nationale iranien pendant deux ans et en tant que négociateur nucléaire de haut niveau. Il est ensuite devenu président du parlement iranien pendant environ 12 ans, se retirant en mai 2020.