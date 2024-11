L’ancien président Donald Trump organise des rassemblements dans toute la Caroline du Nord lors des derniers jours des élections. Voici des photos.

L’ancien président et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a rallié ses partisans au First Horizon Coliseum de Greensboro, en Caroline du Nord, le samedi 2 novembre 2024, dernier jour de vote anticipé dans l’État.

L’événement était l’un des quatre rassemblements que la campagne Trump organisera en Caroline du Nord dans les derniers jours avant les élections, y compris un rassemblement à Kinston dimanche et à la Dorton Arena de Raleigh lundi.

Une personne portant un masque lève le pouce en saluant les partisans de l’ancien président et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump avant un rassemblement électoral au First Horizon Coliseum de Greensboro, en Caroline du Nord, le samedi 2 novembre 2024.