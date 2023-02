L’ancien président d’ESPN, John Skipper, témoignera dans l’affaire des droits de la Coupe du monde

L’ancien président d’ESPN, John Skipper, témoignera devant le tribunal concernant les candidatures gagnantes de FOX pour la Coupe du monde. La décision a été révélée lundi à la suite d’une décision d’un juge fédéral américain. Un avocat de la défense dans l’affaire a tenté de bloquer le déménagement, mais le tribunal a rejeté la demande.

D’anciens dirigeants de FOX font face à des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique

Les procureurs dans l’affaire affirment que les anciens dirigeants de FOX, Hernán López et Carlos Martínez, ont utilisé des informations privilégiées et même des pots-de-vin pour obtenir les droits des médias sur les Coupes du monde 2018 et 2022. Le duo est accusé de blanchiment d’argent et de fraude électronique. López est l’ancien directeur général des chaînes internationales de FOX. Pendant ce temps, Martínez est l’ancien président des opérations latino-américaines de la filiale de FOX.

Sous la table, des paiements à plus d’une douzaine de responsables sud-américains auraient commencé les pots-de-vin. Les dirigeants de FOX tentaient d’obtenir les droits médiatiques sur les compétitions Copa Libertadores et Copa Sudamericana.

Les procureurs affirment ensuite que López et Martínez ont utilisé les relations obtenues grâce aux paiements sud-américains pour aider à contraindre les droits aux Coupes du monde 2018 et 2022. FOX a également obtenu plus tard les droits de la Coupe du monde 2026. Les États-Unis co-organisent ce tournoi avec le Mexique et le Canada. Par conséquent, il est extrêmement précieux pour le diffuseur qui détient les droits.

Alejandro Burzaco, anciennement PDG de la société de radiodiffusion argentine TyC, a précédemment témoigné qu’il avait travaillé avec López pour aider FOX à prendre un avantage dans le processus. Burzaco a déclaré avoir contacté l’ancien vice-président de la FIFA Julio Grondona au sujet du processus de négociation. Grondona aurait dit à Burzaco que si “FOX met 400 millions de dollars, alors il gagnera”.

John Skipper parlera du processus de négociation de la Coupe du monde

Skipper, qui a travaillé avec ESPN de 1997 à 2017, était à la tête du réseau lors des négociations pour les deux tournois de la Coupe du monde. Il discutera du processus d’appel d’offres pour les compétitions devant le tribunal. Après avoir quitté ESPN, Skipper a finalement rejoint le média britannique DAZN. Il a également récemment formé une nouvelle société de contenu appelée Meadowlark Media.