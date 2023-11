L’ancien président des Grammys, Neil Portnow, accusé de drogue et de viol sur un musicien

Neil Portnow, qui a démissionné de son poste de PDG des Grammy Awards en 2019, a été poursuivi mercredi devant la Cour suprême de New York à Manhattan par une femme qui affirme l’avoir drogué et violé dans sa chambre d’hôtel l’année précédente. selon le New York Times.

La plainte pour agression sexuelle, qui ne nomme pas la femme qui l’a déposée, accuse également la Recording Academy de négligence. Le plaignant est décrit dans le dossier comme un instrumentiste qui n’est pas originaire des États-Unis et qui s’est déjà produit au Carnegie Hall.

Le dossier affirme que Portnow l’a rencontrée lors d’un événement de l’académie à New York en janvier 2018. Elle a demandé à l’interviewer pour une publication qu’elle avait lancée et a été invitée dans sa chambre d’hôtel Kitano en juin et a reçu un verre de vin qui lui a fait « se sentir étourdi.

Le plaignant a ajouté que Portnow, qui a déclaré qu’aucun taxi n’était disponible pour la ramener chez elle, lui avait dit qu’il « pensait à elle » depuis très longtemps. Elle se serait réveillée plusieurs fois cette nuit-là pour le trouver en train de la violer « de force » – et se sentait toujours étourdie le matin.

Un représentant de Portnow a déclaré mercredi au Times que les affirmations de la femme sont fausses et « sans aucun doute motivées par le refus de M. Portnow de se conformer aux demandes scandaleuses d’argent et d’assistance du plaignant pour obtenir un visa de résidence pour elle ».

La Recording Academy et Portnow n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du HuffPost.

La femme a déclaré dans sa plainte que Portnow avait ignoré ses tentatives de le contacter à propos de cette nuit-là, mais qu’elle avait envoyé un e-mail aux responsables de la Recording Academy pour les informer de l’agression. Elle a ensuite déposé une plainte à la police, que ses avocats ont déclaré que le bureau du procureur avait refusé de donner suite.

“Nous continuons de croire que ces allégations sont sans fondement et avons l’intention de défendre vigoureusement l’Académie dans ce procès”, a déclaré la Recording Academy au Times dans un communiqué.

Image ouverte modale Portnow a démissionné de son poste de PDG des Grammys en juillet 2019. Richard Shotwell/Invision/Associated Press

La poursuite comprend de la correspondance sur l’incident présumé que le plaignant a eu avec l’académie, ainsi qu’une image d’un e-mail que Portnow a envoyé à la femme en novembre 2018 qui disait : « S’il vous plaît, sachez que je vous ai toujours respecté de toutes les manières à tout moment. »

L’e-mail ajoutait : « Je me souviens que vous avez manifesté votre intérêt et votre croyance dans les enseignements de Bouddha et j’ai trouvé ce dicton qui résonne en vous maintenant : « Mieux que mille mots creux, il y a un mot qui apporte la paix. »

Portnow a réagi au manque de femmes gagnantes aux Grammys 2018 en disant aux femmes de « intensifier leurs efforts ». Sa successeure, Deborah Dugan, a été évincée après seulement cinq mois. Dans une plainte déposée auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi après sa destitution, Dugan a accusé l’académie de nombreux délits, notamment la dissimulation des crimes présumés de Portnow.

“Neil Portnow dit que les femmes se lèvent du bout des lèvres”, a déclaré mercredi Jeffrey R. Anderson, l’avocat du plaignant, au Times dans un communiqué. “Mais il ne rend pas service à chaque femme et à chaque musicien qui est opprimé par lui et par d’autres.”

Le représentant de Portnow a déclaré au Times qu’il avait mis ses textes et courriels « immédiatement à la disposition » du service des ressources humaines de l’académie après avoir été accusé. La plaignante a toutefois déclaré qu’elle ne faisait pas partie de leur enquête.