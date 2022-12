L’ancien président de Theranos, Sunny Balwani, condamné à 13 ans

L’ancien président de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, a été condamné mercredi à près de 13 ans de prison pour son implication dans un stratagème visant à escroquer les investisseurs et les patients de la startup de tests sanguins dirigée par Elizabeth Holmes.

Le juge de district américain Edward Davila à San Jose, en Californie, a infligé une peine de 12 ans et 11 mois à Balwani, qui a été reconnu coupable en juillet de 10 chefs de fraude électronique et de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Balwani et Holmes ont été accusés de frauder les investisseurs de Theranos. Les deux ont été accusés de travailler ensemble pour obscurcir et manipuler les tests de la machine de l’entreprise, appelée Edison. Theranos était autrefois évalué à plus de 9 milliards de dollars, mais a été fermé en 2018 à la suite d’enquêtes sur les pratiques frauduleuses.

Davila a condamné Holmes en novembre à 11 ans et trois mois en prison après que le fondateur en disgrâce de la startup de tests sanguins a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation d’avoir fraudé les investisseurs de Theranos. Au milieu de la dernière décennie, Holmes a reçu une énorme attention et a été présenté comme “le prochain Steve Jobs” avant que l’entreprise une technologie prétendument révolutionnaire et perturbatrice s’est avérée peu fiable.

La saga Theranos a été à l’origine de baladosun documentaire et un Série télévisée Hulu.