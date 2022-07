L’ancien président de Theranos reconnu coupable de fraude

UN Tribunal de Californie Jeudi, Ramesh “Sunny” Balwani a été condamné pour 12 chefs d’accusation de fraude, selon Le New York Times. Balwani est l’ancien président et chef de l’exploitation de Theranos, le désormais tristement célèbre start-up de tests sanguins dirigé par Elisabeth Holmes.

Le jury aurait déclaré Balwani coupable de 10 chefs de fraude électronique et de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique. En janvier, Holmes a été condamné de trois chefs de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Balwani et Holmes ont été accusés de frauder les investisseurs de Theranos. Les deux ont été accusés de travailler ensemble pour obscurcir et manipuler les tests de la machine de l’entreprise, appelée Edison. Theranos était autrefois évalué à plus de 9 milliards de dollars, mais a été fermé en 2018 à la suite d’enquêtes sur les pratiques frauduleuses.

Balwani et Holmes devraient recevoir leur peine en septembre. Chaque chef d’accusation de fraude est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Un avocat de Balwani n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.