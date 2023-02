L’ancien président de Manchester United, Martin Edwards, la nuit où le vent a tourné pour le club et le football anglais: “C’était aussi bon que n’importe quoi”

Martin Edwards a été président de Manchester United entre 1980 et 2002, nommant Sir Alex Ferguson et menant finalement le club à d’innombrables trophées nationaux et au triplé historique en 1999.

Il a fallu attendre 1991 pour que Manchester United atteigne sa première finale européenne avec Edwards comme président, après une interdiction européenne en raison de la catastrophe du stade Heysel six ans plus tôt.

Manchester United a affronté Barcelone lors de cette finale, la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, où ils ont gagné 2-1 grâce à deux buts de Mark Hughes. Pour Edwards, cela représentait un énorme changement dans la direction du club et du football anglais dans son ensemble.

“Il y avait tellement d’aspects différents à Rotterdam”, raconte Edwards QuatreQuatreDeux. “Les équipes anglaises avaient quitté l’Europe après le Heysel, et quand nous sommes revenus, les gens se demandaient comment nous ferions sans l’expérience du jeu.

“Nous avons connu une course assez facile contre Pecsi Munkas et Wrexham, gagnant confortablement, puis nous sommes allés à Montpellier et avons remporté le match clé à l’extérieur, avant une autre belle victoire au Legia Varsovie en demi-finale. En finale, nous avons affronté le le puissant Barcelone, avec un top manager en Johan Cruyff et deux joueurs de classe mondiale en Ronald Koeman et Michael Laudrup.

” Alex [Ferguson] nous avait rejoints en 1986 et nous avions eu une période assez difficile jusqu’à ce que nous remportions la FA Cup en 1990. Il y avait toutes ces histoires à propos de certains supporters qui voulaient qu’il sorte. Ils ont estimé qu’il n’avait pas l’expérience pour réussir dans la ligue anglaise; que l’Ecosse était bien différente. Donc, gagner à Rotterdam serait important.”

Cependant, tout n’a pas été simple, surtout si l’on considère les problèmes avec les fans venant d’Angleterre.

«Mais il y avait une inquiétude concernant les problèmes. La police et les stewards se sont rendus en Hollande quelques jours auparavant. La dernière chose que quelqu’un voulait, c’était des ennuis avec les clubs anglais – nous aurions été à nouveau bannis.

La finale de 1991 représentait également 23 ans depuis que Manchester United avait remporté un trophée sur le continent pour la dernière fois après la Coupe d’Europe de 1968. Les fans étaient clairement ravis, comme le décrit Edwards.

“Il y avait un vrai sentiment refoulé dans la célébration”, dit-il. « Les fans se sont vraiment laissés aller ; réalisateurs et joueurs aussi. C’était aussi bon que n’importe quoi – cela a remis le football anglais et United sur la carte.

“La soirée s’est déroulée sans problème et les supporters de Barcelone ont plutôt bien supporté la défaite. La beauté de la situation était que vous pouviez dire que le club allait loin. Rotterdam a donné tellement de confiance à l’équipe. Cela a énormément aidé pour les futurs succès.”