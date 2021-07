L’ancien président de l’UE, l’ancien Premier ministre Tusk, dirigera l’opposition polonaise Jaroslaw Kaczynski Plate-forme civique polonaise Conseil de l’UE Pologne

L’ancien dirigeant de l’Union européenne et ex-Premier ministre Donald Tusk a été élu samedi à la tête du parti le plus puissant de l’opposition fragmentée en Pologne.

Tusk, 64 ans, a déclaré qu’il revenait à la politique polonaise et au parti d’opposition Plateforme civique pour aider à combattre le « mal » du gouvernement de droite actuel.

Son retour devrait raviver l’âpre rivalité politique de plusieurs décennies avec Jaroslaw Kaczynski 72 ans, le chef et stratège en chef du parti Droit et justice qui dirige désormais le gouvernement avec deux petits partenaires.

Tusk a cofondé Civic Platform, un parti libéral de centre, en 2001. Il a gouverné la Pologne pendant huit ans – la plupart du temps avec Tusk comme Premier ministre – avant que l’équipe conservatrice actuelle n’accède au pouvoir en 2015.

« Je sais que de nombreux Polonais attendaient la fin de ce rêve noir », a déclaré Tusk à propos du gouvernement actuel de la loi et de la justice qui a mis la Pologne sur une trajectoire de collision avec l’UE.

« Aujourd’hui, le mal règne en Pologne et nous sommes prêts à lutter contre ce mal », a déclaré Tusk.

L’UE et son tribunal ont ouvert des procédures contre le gouvernement polonais actuel, affirmant que ses changements dans le système judiciaire et son opposition à certaines décisions de l’UE, y compris sur la relocalisation des migrants, vont à l’encontre des principes du bloc des 27 membres et sapent la démocratie.

Des manifestations de rue massives ont eu lieu contre les changements apportés au système judiciaire et le durcissement de la loi sur l’avortement.

Tusk a déclaré que son retour était dicté par la conviction que la plate-forme civique est « nécessaire en tant que force … qui peut gagner la bataille avec la loi et la justice sur l’avenir de la Pologne ».

« Il n’y a aucune chance de victoire sans la plate-forme », a déclaré Tusk, ajoutant qu’il avait le sens des responsabilités pour le parti qu’il avait fondé et dirigé pendant de nombreuses années avant de prendre le poste de président du Conseil de l’UE en 2014. La plate-forme civique semblait perdre son énergie et sa notoriété suite à son départ.

Interrogé plus tard par des journalistes sur les chances d’un bloc d’opposition uni, Tusk a répondu « le plus sera le mieux, le plus ensemble, le mieux », mais n’a donné aucune précision.

L’une des personnalités les plus fortes de la politique polonaise, Tusk a déclaré qu’il lançait une série de visites à travers le pays, avec un voyage lundi dans la région nord-ouest de Szczecin, qui a récemment été frappée par des pluies torrentielles.

Le membre du parti et ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense Radek Sikorski a déclaré que l’objectif principal de Tusk était désormais de « restaurer la confiance dans la victoire parmi tous ceux qui n’acceptent pas la destruction de la position de la Pologne » par la loi et la justice.

Le gouvernement Droit et Justice continue de dominer les sondages d’opinion grâce à ses généreuses primes familiales et ses politiques conservatrices qui plaisent à la majorité catholique de la société. Mais la pression de l’accumulation de différends avec l’UE et une lutte interne pour le pouvoir et l’influence ont visiblement ébranlé l’unité et la loyauté de la coalition, qui a récemment perdu sa majorité au parlement, après que certains législateurs du droit et de la justice ont quitté les rangs.

Les élections législatives polonaises sont prévues à l’automne 2023, mais certains politiciens ont laissé entendre que l’affaiblissement du pouvoir de la coalition au pouvoir pourrait entraîner un vote anticipé.