L’ancien président de l’UAW condamné à 21 mois de prison pour corruption syndicale

«J’ai longuement réfléchi à la façon dont mes actions et les actions des autres blessent le syndicat que j’aime», a déclaré Williams. « Je suis plus que les actions qui m’ont amené ici devant vous dans cette affaire. »

Dennis Williams est le plus haut responsable syndical à avoir été condamné dans le cadre d’une enquête de corruption pluriannuelle sur l’éminent syndicat américain. Il fait partie des 15 personnes inculpées, dont trois dirigeants de Fiat Chrysler et son successeur, qui attend la condamnation.

Le président Donald Trump s’entretient avec des leaders de l’industrie automobile, y compris la PDG de General Motors Mary Barra (à gauche) et le président de United Auto Workers (UAW) Dennis Williams (à droite) à l’American Center for Mobility à Ypsilanti Township, Michigan, États-Unis, le 15 mars 2017.

Dans une note distincte, les avocats de Williams ont fait valoir qu’il ne devrait pas passer plus d’un an et un jour dans une prison fédérale. Ils l’ont vanté comme un «père de famille dévoué» et un vétéran de la marine qui a commis des «erreurs».

«La vie de M. Williams – jusqu’à sa condamnation – a été une grande réussite américaine», ont-ils écrit. Les avocats ont blâmé son successeur, Gary Jones, un directeur régional sous Williams, pour une grande partie de la malfaisance. Williams et son avocat ont continué mardi à blâmer Jones, dépeignant Williams comme un bénéficiaire involontaire des activités illégales.

« Dans mon instinct, je savais mieux et je n’ai pas réussi à l’arrêter », a-t-il déclaré. « J’ai perdu la perspective de qui j’étais et de ce que j’étais. Je le regretterai toujours. »

Les membres de la famille ainsi que d’autres, y compris l’acteur Danny Glover, ont soumis des lettres au tribunal à l’appui de Williams. Glover, dans une lettre, a déclaré qu’il « travaillait en étroite collaboration » avec Williams pendant six ans lorsque l’UAW tentait d’organiser les travailleurs de Nissan Motor dans le Mississippi.

Les peines de prison pour les personnes inculpées dans le cadre de l’enquête fédérale vont de 60 jours à cinq ans et demi. L’ancien cadre de Fiat Chrysler, Alphons Iacobelli, qui dirigeait les relations de travail de l’entreprise, a reçu la peine la plus longue; cependant, il a récemment été ramené à quatre ans.

En décembre, l’UAW et les procureurs fédéraux ont convenu de mettre fin à l’enquête sur la corruption dans le syndicat dans le cadre d’un règlement civil qui prévoyait un observateur indépendant supervisant l’organisation pendant six ans.

D’autres exigences en vertu de l’accord incluent le syndicat menant un vote à l’échelle de ses membres pour potentiellement réformer son processus de vote et effectuer certains remboursements, y compris un paiement de 1,5 million de dollars à l’IRS. L’UAW a déjà remboursé environ 15 millions de dollars aux centres de formation pour des rejets de débit inappropriés découverts par des fonctionnaires.

Une enquête pénale fédérale sur des individus concernant l’enquête est en cours, selon une porte-parole du bureau du procureur américain à Detroit.

L’UAW, dans un communiqué mardi, a déclaré que Williams avait « été condamné à juste titre aujourd’hui pour ses crimes qui placent son intérêt personnel et personnel au-dessus de celui de nos membres ».