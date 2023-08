L’ancien président de l’OPEP accusé d’infractions de corruption au Royaume-Uni | Nouvelles du monde

Un ancien chef du groupe qui permet aux principaux pays producteurs de pétrole de coopérer et d’influencer le marché mondial du pétrole a été inculpé d’infractions de corruption.

Diezani Alison-Madueke, l’ex-présidente de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et figure clé du Nigérian gouvernement entre 2010 et 2015, a été inculpé après une enquête de la National Crime Agency (NCA).

La NCA soupçonne qu’elle a accepté des pots-de-vin alors qu’elle était ministre des ressources pétrolières au Nigeria en échange de l’attribution de contrats pétroliers et gaziers de plusieurs millions de livres.

Alison-Madueke, 63 ans, aurait bénéficié d’au moins 100 000 £ en espèces, de voitures avec chauffeur, de vols en jets privés, de vacances de luxe pour sa famille et de l’utilisation de plusieurs propriétés londoniennes.

Les charges détaillent également d’autres récompenses financières, notamment des meubles, des travaux de rénovation et du personnel pour les propriétés, le paiement des frais de scolarité privés et des cadeaux de boutiques de créateurs haut de gamme telles que Cartier et Louis Vuitton.

Des actifs d’une valeur de plusieurs millions de livres sterling liés aux infractions présumées ont déjà été gelés dans le cadre de l’enquête.

Alison-Madueke, qui vit à St John’s Wood, à Londres, comparaîtra devant le Westminster Magistrates Court le 2 octobre.

Elle a été élue première femme présidente de l’Opep en 2014, après une carrière chez Shell et des postes ministériels au Nigeria.

Andy Kelly, chef de l’unité internationale de lutte contre la corruption (ICU) de la NCA, a déclaré: « Ces accusations sont une étape importante dans ce qui a été une enquête internationale approfondie et complexe.

En savoir plus sur Sky News :

Incendies en Grèce : 18 corps brûlés retrouvés

Comment la police a attrapé Lucy Letby

Fyre Festival II: l’événement de luxe désastreux redémarre alors que les billets à 499 $ se vendent

« Les pots-de-vin sont une forme omniprésente de corruption, qui permet une criminalité grave et peut avoir des conséquences dévastatrices pour les pays en développement. Nous continuerons à travailler avec des partenaires ici et à l’étranger pour lutter contre la menace. »

Andrew Penhale, procureur de la Couronne en chef du CPS, a ajouté: « Le CPS a pris la décision d’autoriser l’accusation après avoir examiné un dossier de preuves de la NCA concernant des allégations de corruption au Nigeria.

« La procédure pénale contre Mme Alison-Madueke est active et elle a droit à un procès équitable.

« Il est extrêmement important qu’il n’y ait pas de reportage, de commentaire ou de partage d’informations qui pourraient de quelque manière que ce soit nuire à ces procédures.

« La fonction du CPS n’est pas de décider si une personne est coupable d’une infraction pénale, mais de faire des évaluations justes, indépendantes et objectives quant à savoir s’il est approprié de présenter des accusations pour qu’un tribunal pénal les examine. »