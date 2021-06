L’ancien président de la SEC sur les risques de marché, même les traders boursiers ne peuvent pas ignorer

Jay Clayton, l’ancien président de la Securities and Exchange Commission, qui est récemment revenu au cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, a déclaré lors de l’événement CNBC Evolve qu’à mesure que l’espérance de vie augmente, il est important d’encourager davantage de ménages américains à investir sur le marché, ce qui le rend une bonne chose qu’il y ait plus de participation aux actions, plus largement dans les ménages américains, et plus tôt.

« C’est un phénomène permanent et les investisseurs particuliers sont très importants pour le marché et le marché est important pour les investisseurs particuliers », a déclaré Keating.

Elle a déclaré que l’investissement de détail avait augmenté plus rapidement que le commerce institutionnel au cours de la dernière décennie, et au cours de la dernière année depuis la pandémie est passé d’environ 20 % de l’activité commerciale à 35 %.

Le phénomène du commerce de détail a conduit à un débat sur la question de savoir si l’entrée des investisseurs sur le marché est la clé, pas comment ils y arrivent, et ce qui se passe aujourd’hui fera plus pour la création de richesse à long terme que de « jouer » en actions et d’effrayer les gens. de participer au marché.

Les avertissements des grands du marché, comme Warren Buffett, pourraient tout aussi bien être un insigne d’honneur parmi les nouveaux commerçants. Mais une chose que Buffett n’a pas remarquée dans ses critiques de l’atmosphère de « casino » de ce marché haussier et de sociétés comme Robinhood, qu’il a battu à fond, c’est que lorsqu’il était lui-même un jeune investisseur, il avait un penchant pour le « mégot de cigare ». » les actions – la lie du marché, les entreprises avec quelques bouffées restantes – avant de passer à un type d’investissement plus raffiné qui a fait de lui un milliardaire. Et cette note de bas de page de Buffett soulève un point important concernant les nouveaux investisseurs du marché.

L’establishment de Wall Street et le Reddit, les commerçants d’actions meme alimentés par Robinhood ne sont pas d’accord, sur à peu près n’importe quoi. En fait, rouler des yeux sur les méthodes traditionnelles du marché boursier est inhérent à des transactions comme GameStop et AMC Entertainment.

« Séparons les deux choses », a déclaré Clayton. « Les stocks de mèmes et l’activité non fondamentale autour des stocks de mèmes, c’est quelque chose dont les régulateurs, et nous tous, devons être conscients », a-t-il déclaré. « Nous devons examiner les actions mèmes et les écarts par rapport aux fondamentaux, mais si une partie de cela consiste à investir plus tôt et à participer plus largement, cela est nécessaire. »

C’est peut-être aussi proche que l’établissement est prêt à faire au moins un compliment de la main gauche à Robinhood et Reddit. Et cela ne signifie pas que Clayton n’a pas un ou deux avertissements à offrir – que les commerçants d’actions meme le veuillent ou non – pour aider à garder les nouveaux investisseurs sur la bonne voie, et peut-être les effrayer un peu.