L’ancien président de la NRA s’en prend au groupe alors qu’il prend la parole dans un procès pour corruption

Oliver North, ancien président de la National Rifle Association, a déclaré devant le tribunal mardi que les scandales financiers de l’organisation de lobbying pro-armes allégués par la procureure générale de New York, Letitia James, étaient exacts.

Stewart Bishop de Law360qui a suivi le procès, a expliqué que le lieutenant-colonel à la retraite avait confirmé que le chef de la NRA, Wayne LaPierre, et ses principaux dirigeants avaient dépensé des millions de dollars en avantages personnels inappropriés.

Parmi les allégations du procès figurent les suivantes : LaPierre a dépensé plus de 500 000 $ de l’argent des donateurs de la NRA pour se rendre lui-même et sa famille aux Bahamas. Plus d’un million de dollars ont été dépensés en voyages en jet privé entre mai 2015 et avril 2019.

James allègue que LaPierre et ses lieutenants ont dépensé des millions de dollars en argent de donateurs pour des jets privés et d’autres dépenses inappropriées en violation des lois de New York sur les organisations à but non lucratif, et ont exercé des représailles contre les dénonciateurs qui se sont manifestés.

Mardi marque le 11e jour du procès. Oliver a fait une déclaration à l’AG, mais il a exprimé à la barre son “choc” face aux sommes d’argent que le groupe dépensait, notamment en matière de frais juridiques.

“Dans une lettre adressée aux membres du conseil d’administration de la NRA à l’époque, North a déclaré au premier trimestre 2019 : [Brewer Attorneys & Counselors] avait facturé plus de 2,9 millions de dollars par mois, ce qui équivaut à 97 787 dollars par jour”, a rapporté Bishop.

Selon North, il a continué à poser des questions à LaPierre et a encouragé le conseil d’administration à demander un audit indépendant, ce qui n’a jamais été réalisé.

“Plusieurs fois… je dirais que les factures de Brewer sont astronomiques, extraordinaires”, a déclaré North, selon Bishop.

Le cabinet d’avocats a facturé 24 millions de dollars sur une période de 13 mois seulement. LaPierre soutient que le cabinet d’avocats valait chaque centime.

“Il disait des choses comme : ‘Brewer est la raison pour laquelle je ne passerai pas le reste de ma vie dans une combinaison orange'”, a témoigné North.

William Brewer et ses collègues du cabinet représentent le groupe dans le cadre du procès en cours.

North s’est plaint d’avoir souffert de ses propres frais juridiques après avoir tenté de tirer la sonnette d’alarme sur LaPierre. Il a finalement été évincé de son poste de président en avril 2019.

North a également affirmé que LaPierre avait trouvé un plan pour qu’il soit payé tout en travaillant à la NRA. Il travaillait chez Fox car le poste de président de la NRA n’est pas rémunéré. Mais s’il reste président, il sera contraint de démissionner de Fox, a-t-il ajouté.

LaPierre a donc élaboré un plan avec North selon lequel il serait embauché par la société de publicité Ackerman McQueen, qui travaille pour la NRA. Il en obtiendrait 2 millions de dollars, qui seraient vraisemblablement facturés à la NRA pour les services publicitaires, a affirmé North.

“Wayne LaPierre a dit qu’il s’en occuperait”, a déclaré North à la salle d’audience. “Cela étant le contrat avec Ackerman et le poste de président de la NRA.”

