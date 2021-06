Deux grands militants des droits des armes à feu ont été dupés en prononçant des discours d’ouverture lors d’une remise de diplôme bidon, son public étant composé de remplaçants pour des milliers d’enfants morts de violence armée avant d’avoir pu obtenir leur diplôme.

La cascade a été organisée par Manuel et Patricia Oliver du groupe à but non lucratif Change the Ref, qui avait auparavant organisé une allocution en octobre dans laquelle leur défunt fils Joaquin Oliver a « parlé » à ses camarades de classe de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas.

Oliver a été abattu par Nicolas Cruz lors de la fusillade du lycée Parkland en 2018, mais ses parents ont travaillé avec une entreprise de technologie pour le ramener à la vie sous forme d’hologramme et l’ont depuis lors amené à divers événements dans le but de convaincre les politiciens de voter. pour le contrôle des armes à feu – « car [Joaquin] ne peut pas.

David Keene, l’ancien chef de la NRA qui a été le premier à prendre la parole, a félicité son auditoire invisible d’être « ardent défenseur[s] de votre droit de détenir et de porter des armes. L’audio déchirant du 911 de la fusillade de Parkland a été superposé à son discours alors que la caméra déployait plus de 3 044 chaises pliantes blanches vides – soi-disant le nombre d’étudiants tués par la violence armée.





Alors que Keene prononçait ostensiblement son discours à « Académie James Madison » près de Las Vegas, cette école n’existe pas réellement – bien que Keene l’ait félicitée pour le soutien de Madison au droit de garder et de porter des armes. Les conférenciers ont été informés qu’ils prononçaient leurs discours pour une répétition générale, en l’absence d’étudiants.

Un autre orateur, le militant des droits des armes à feu et écrivain John Lott, a prononcé son propre discours devant la mer de chaises vides, choisissant également de féliciter Madison pour « propositions[ing] ce qui est devenu le deuxième amendement de la Constitution… un droit individuel pour les gens de pouvoir garder des armes à feu pour se protéger. Il s’est plaint que la nation avait « arrêté 3,5 millions de personnes dangereuses » obtenir une arme à feu, arguant qu’ils s’étaient arrêtés « 3,5 millions de citoyens respectueux des lois. »

Les deux orateurs ont été informés que leurs discours avaient été annulés avant la date de la simulation « commencement. »

Le dernier hommage d’Oliver a vu le jeune homme se pavaner numériquement sur la scène, exhortant ses anciens voisins et camarades de classe à le garder à l’esprit lorsqu’ils votent – ​​dont beaucoup exerceraient leur franchise pour la première fois.

« Tout le monde le sait, mais ils ne font rien. J’en ai marre d’attendre que quelqu’un le répare », le numérique « Oliver » a déclaré au public dans la projection d’octobre, qui, bien que noté « puissant » par certains, a été jugé « nécromancie numérique obscène » par d’autres.

La quantité d’armes achetées par les Américains a grimpé en flèche depuis l’année dernière, lorsque les fermetures, une augmentation perçue de la brutalité policière et l’arrivée du nouveau coronavirus ont fait monter le niveau de peur à travers le pays.





