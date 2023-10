L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, critique la décision d’organiser la Coupe du monde 2030 dans six pays

• La candidature du Maroc, du Portugal et de l’Espagne est la seule candidate à l’organisation de 2030. @Coupe du monde Fifa.• Célébration du centenaire et jeux de célébration auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

• Les associations membres de l’AFC et de l’OFC invitées à soumissionner pour l’édition 2034. pic.twitter.com/vr2zXTn44m

