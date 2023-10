Alex KirklandESPN FCLecture de 3 minutes

Marcotti: Rubiales interdit toute décision significative de la FIFA Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la nouvelle selon laquelle l’ancien président de la Fédération espagnole Luis Rubiales a été suspendu pour trois ans par la FIFA.

L’ancien président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a été interdit de toute activité liée au football pour trois ans en raison de son comportement après la finale de la Coupe du monde féminine 2023, a annoncé lundi la FIFA.

La commission de discipline de la FIFA avait déjà suspendu Rubiales pour 90 jours après ses actes Jenni Hermoso sur les lèvres, saisissant son entrejambe et jetant un autre joueur par-dessus son épaule – a gâché la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Angleterre à Sydney le 20 août et a déclenché de multiples enquêtes sur sa conduite.

Rubiales a d’abord refusé de céder aux appels à la démission, mais après que la FIFA l’a suspendu, le gouvernement espagnol a tenté de le faire démettre de ses fonctions et Hermoso a déposé une plainte pénale. a démissionné le 10 septembre.

“La Commission de Discipline de la FIFA a suspendu pour trois ans Luis Rubiales, ancien président de la Fédération Espagnole de Football (RFEF), de toute activité liée au football aux niveaux national et international, après avoir estimé qu’il avait agi en violation de l’article 13 du Code de la FIFA. Code disciplinaire”, a indiqué la FIFA dans un communiqué lundi.

“Cette affaire concerne les événements survenus lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, le 20 août 2023, pour lesquels M. Rubiales avait été provisoirement suspendu pour une période initiale de 90 jours.

“M. Rubiales a été informé aujourd’hui des termes de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA. Conformément aux dispositions pertinentes du Code disciplinaire de la FIFA, il dispose de dix jours pour demander une décision motivée qui, si elle est demandée, sera ensuite publiée. sur legal.fifa.com. La décision reste sujette à un éventuel appel devant la Commission d’appel de la FIFA.

“La FIFA réitère son engagement absolu à respecter et à protéger l’intégrité de tous et à garantir que les règles fondamentales d’une conduite décente soient respectées.”

Les procureurs espagnols ont accusé Rubiales d’agression sexuelle et de coercition suite au baiser non sollicité d’Hermoso et ont allégué des tentatives ultérieures de faire pression sur la joueuse et sa famille pour qu’ils soutiennent sa version des événements.

Rubiales, Hermoso, ses coéquipières et des responsables de la RFEF ont tous comparu devant le tribunal de Madrid pour témoigner dans le cadre de l’enquête.

Rubiales a clamé son innocence, affirmant dans une interview avec Piers Morgan qu’il n’y avait “aucun préjudice, aucun contenu sexuel, [and] aucune agression.”

Hermoso a déclaré que le baiser n’était pas consensuel, affirmant qu’elle se sentait “manquée de respect” et “en tant qu’employée de la fédération, personne ne m’a protégée”.

Le refus initial de Rubiales de démissionner a conduit 81 joueurs espagnols, actuels et anciens, à signer une lettre affirmant qu’ils ne reviendraient pas jouer pour leur pays sous sa direction.

Sa démission et le limogeage de l’entraîneur de l’équipe nationale Jorge Vilda ont été suivis par une nouvelle confrontation entre la RFEF et les joueurs appelés pour les matches espagnols de l’UEFA Nations League le mois dernier, qui a été résolue lorsque la fédération a accepté de mettre en œuvre des changements structurels plus larges.

Hermoso a marqué à son retour en équipe nationale lors d’une victoire 1-0 en Ligue des Nations contre l’Italie la semaine dernière.