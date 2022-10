L’ancien président de la CVR critique le projet de loi libéral visant à mettre fin à certaines peines minimales obligatoires

Le projet de loi du gouvernement Trudeau visant en partie à réduire l’emprisonnement de masse des Autochtones au Canada rate la cible, a déclaré Murray Sinclair jeudi.

L’ancien président de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) et sénateur à la retraite a déclaré au comité juridique du Sénat chargé d’étudier le projet de loi C-5 qu’il « ne va pas assez loin » en tant que stratégie pour réduire la surincarcération des délinquants autochtones et noirs.

Le projet de loi, s’il est adopté, éliminerait environ un tiers des peines minimales obligatoires du pays, des dispositions du code pénal imposant des peines de prison obligatoires aux personnes reconnues coupables de certaines infractions, a expliqué Sinclair.

“Le gouvernement n’a fourni aucune donnée pour justifier une approche fragmentaire de l’abrogation des peines minimales obligatoires”, a-t-il dit, “et n’a pas non plus expliqué pourquoi il a rejeté l’appel à l’action 32 de la TRC”.

Le rapport final de la CVR de 2015 exhortait les gouvernements fédéral et provinciaux à s’engager à éliminer la surreprésentation des délinquants autochtones derrière les barreaux au cours de la prochaine décennie en Appel à l’action 30 .

Dans l’appel à l’action 32, la CVR a exhorté le gouvernement fédéral à modifier le code pénal afin que les juges, après avoir pesé toutes les preuves, puissent s’écarter des peines minimales obligatoires en imposant des peines discrétionnaires.

Murray Sinclair prend la parole en tant que président de la Commission de vérité et réconciliation à Ottawa le mardi 2 juin 2015. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

En ne mettant pas ce pouvoir statutaire entre les mains des juges, Sinclair a déclaré que le projet de loi libéral ne met pas en œuvre cet appel particulier à l’action.

“J’exhorte le gouvernement à reconsidérer et à mettre pleinement en œuvre l’appel à l’action 32”, a déclaré Sinclair. “Nous devons nous éloigner d’une réponse simpliste, punitive et unique, et nous devons faire confiance et permettre à nos juges de faire le travail pour lequel ils ont été nommés.”

Le gouvernement Harper a introduit de nombreuses peines minimales obligatoires dans la législation canadienne dans le cadre d’un programme de répression de la criminalité. Certains, comme les peines minimales obligatoires pour les crimes commis avec une arme à feu, ont été jugés anticonstitutionnels par la plus haute juridiction du pays.

Lors de l’introduction de C-5 le ministre de la Justice David Lametti l’a présenté comme un ensemble de réformes qui résoudraient immédiatement la surincarcération.

Les partisans de leur abrogation, comme la sénatrice indépendante Kim Pate, ont soutenu que ces lois punissaient excessivement les peuples autochtones, et les femmes en particulier.

Les femmes autochtones représentent 50 % de la population carcérale fédérale, selon l’enquêteur correctionnel Ivan Zinger, l’ombud des prisons du Canada.

Les hommes et les femmes autochtones réunis représentent 32 % de la population pénitentiaire, Zinger a déclaré dans un communiqué l’année dernière qualifiant les chiffres de “inadmissibles”.

Avant l’audience, Pate a déclaré à CBC News que l’adoption de C-5 sans modification risquerait de ne pas atteindre l’effet souhaité par le projet de loi.

“Ce risque est que nous continuerons à voir l’augmentation exponentielle du nombre d’Autochtones en prison ainsi que ceux d’ascendance africaine, et surtout nous continuerons à voir la trajectoire du taux d’incarcération des femmes autochtones monter en flèche”, a-t-elle ajouté. a dit.

Le projet de loi adopté à la Chambre des communes, mais non sans opposition des conservateurs.

Le député conservateur de l’Ontario, Michael Barrett, a critiqué les réformes proposées lors des débats à la Chambre l’année dernière comme un “programme criminel d’abord” et une “approche douce contre la criminalité” qui empêchera les délinquants violents d’entrer en prison.

Le sénateur indépendant Kim Pate a longtemps réclamé une réforme législative pour permettre aux juges d’éviter d’imposer “des peines minimales obligatoires dans les cas où il serait injuste et inéquitable de le faire”. (Colin Perkel/Presse Canadienne)

Pate se dispute les preuves étayent sa position et celle de Sinclair.

“Ce genre de rhétorique politique vise à enflammer l’opinion publique, et non à examiner les preuves et à déterminer ce que nous devons réellement traiter”, a-t-elle déclaré.

“Toutes les preuves montrent qu’en fait, adapter les peines, garantir que la responsabilité existe, mais adapter les peines aux circonstances est beaucoup plus efficace.”

Les sénateurs ont également entendu d’autres experts juridiques et policiers après Sinclair.

Sarah Nieman, conseillère juridique de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), a apporté son soutien à l’amendement proposé.

“De nombreuses femmes autochtones qui sortent des prisons fédérales aujourd’hui n’en sortent pas entières, guéries ou rétablies”, a déclaré Nieman.

“Le système de justice pénale leur fait défaut et nous vous demandons de faire votre part pour remédier à ce préjudice.”