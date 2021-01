L’ancien président de la Chambre des États-Unis, Paul Ryan, a publié une déclaration rare condamnant un groupe de républicains pour avoir tenté de renverser la victoire électorale du démocrate Joe Biden, pour gagner le mépris des deux côtés de la division politique.

Efforts pour contester les résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre « grève à la fondation de notre public », Ryan a déclaré dimanche. Le républicain du Wisconsin, qui était président de la Chambre pendant les deux premières années de mandat du président Donald Trump, a ajouté que «il est difficile de concevoir un acte plus anti-démocratique et anti-conservateur qu’une intervention fédérale pour renverser les résultats d’élections certifiées par l’État et priver des millions d’Américains de leurs droits».

Paul Ryan, qui a commenté avec parcimonie depuis son départ, avec une dénonciation claire des efforts du Sénat et de la maison pour bloquer la certification pic.twitter.com/d9o5VHDNyW – Maggie Haberman (@maggieNYT) 3 janvier 2021

Au moins 12 sénateurs du GOP ont déclaré qu’ils contesteraient les résultats contestés de plusieurs États lorsque les résultats électoraux seront certifiés par le Congrès le 6 janvier. Un groupe dirigé par le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a demandé qu’une commission d’urgence soit formée pour mener une Audit de 10 jours des résultats des élections dans les États où Trump a allégué une fraude massive.

Quatre sénateurs républicains – Mitt Romney de l’Utah, Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska et Bill Cassidy de la Louisiane – se sont joints aux démocrates dans une déclaration dimanche appelant le Congrès à officialiser la victoire du président élu Biden. Sept républicains de la Chambre ont également publié une déclaration dimanche, affirmant que le pouvoir des États de déclarer valides les résultats des élections doit être respecté.

NOUVEAU: 7 républicains de la Chambre OPPOSENT à l’effort d’objection au Collège électoral: – Thomas Massie (Ky.)

– Ken Buck (Colorado)

– Kelly Armstrong (ND)

– Mike Gallagher (Wisc.)

– Nancy Mace (SC)

– Tom McClintock (Californie)

– Chip Roy (Texas) "Nous devons respecter ici l’autorité des États." pic.twitter.com/ZolkTw5xwX – Andrew Solender (@AndrewSolender) 3 janvier 2021

La lutte pour la certification est devenue un test de loyauté, les partisans de Trump exigeant que les législateurs républicains se joignent au défi ou soient confrontés à un retour politique.

Ryan a fait valoir que la campagne de Trump avait « ample opportunité » contester les résultats des élections devant les tribunaux, « et ces efforts ont échoué faute de preuves. » Avec le canal légal épuisé et les résultats « confirmé de manière décisive, » il ajouta, « La victoire de Biden est tout à fait légitime. »

Alors que certains partisans de Biden se sont précipités pour féliciter l’ancien président, d’autres lui ont reproché d’avoir permis à Trump en premier lieu.

J’ai critiqué Paul Ryan à l’infini, mais c’est bien dit et malheureusement nécessaire. Bien pour lui. https://t.co/dPpwBAZMF5 – Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 3 janvier 2021

«Paul Ryan s’exprime maintenant après avoir permis à Trump pendant 2 ans et aidé à créer le chemin de la destruction sur lequel il se trouvait. Non merci, » un commentateur a dit.

Paul Ryan s’exprime maintenant après avoir permis à Trump pendant 2 ans et aidé à créer le chemin de la destruction sur lequel il se trouvait. Non merci. https://t.co/6CiCSvEiKD – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 3 janvier 2021

« Il a eu une chance il y a des années de dénoncer les méfaits de Trump, mais il a choisi de ne pas le faire ». un autre tweeté. « Comme (le sénateur Ben) Sasse, Ryan est concentré sur ses futures ambitions politiques. »

Certains ont souligné que Ryan est membre du conseil d’administration du réseau de droite Fox News et qu’il aurait pu influencer la programmation s’il s’en souciait suffisamment.

Il fait partie du conseil d’administration de Fox News. Il permet à Dobbs, Hannity, Ingram et Carlson de cracher leurs mensonges et leur haine CHAQUE NUIT. Il obtient ZERO CREDIT. – Mur de vagues bleues des mamans🌻🌼 (@LSantorr) 3 janvier 2021

Je suis sûr qu’il quittera son travail chez Fox jusqu’à ce qu’ils aient retiré leurs pom-pom girls sédition. – Dan Murphy (@bungdan) 3 janvier 2021

La déclaration ne convenait pas non plus aux partisans de Trump. Certains ont suggéré que Ryan est un chercheur d’influence qui cherche à se remettre sous les projecteurs politiques.

Paul Ryan a vendu les électeurs pour sa propre prise de pouvoir = traître dégoûtant https://t.co/D4SR1P3UrN – Vote concerné (@ConcernedVoting) 4 janvier 2021

Emerald Robinson de Newsmax TV a noté que Ryan a récemment rejoint une société de conseil Teneo, fondée par le conseiller de Bill Clinton, Doug Band.

«Pourquoi Paul Ryan continue-t-il de faire des déclarations publiques comme s’il était un politicien républicain influent? Après tout, il vient de rejoindre TENEO – un magasin du hall géré par les conseillers de Bill Clinton, » elle a tweeté.

Pourquoi Paul Ryan continue-t-il de faire des déclarations publiques comme s’il était un politicien républicain influent? Après tout, il vient de rejoindre TENEO – un magasin de lobby exploité par les conseillers de Bill Clinton. Http://t.co/FMtNNM53gb – Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) 4 janvier 2021

Les conservateurs ont également accusé Ryan de ne pas avoir réussi à garder le GOP sous le contrôle de la Chambre. « C’est le moment idéal pour se souvenir que Paul Ryan a saboté les deux premières années de mandat de Trump, perdu la Chambre et nous a confié la Présidente (Nancy) Pelosi », a dit un observateur.

C’est le moment idéal pour se souvenir que Paul Ryan a saboté les deux premiers oui de Trump au pouvoir, perdu la Chambre et nous a confié le président Pelosi. – thebradfordfile ™ (@thebradfordfile) 28 décembre 2020

Tandis que d’autres, comme l’écrivaine conservatrice Melissa Tate, ont rejeté son point de vue sur la question comme sans importance, disant: « Paul Ryan est comme MySpace: obsolète et hors de propos. »

Paul Ryan est comme MySpace. Obsolète et non pertinent – Melissa Tate (@TheRightMelissa) 3 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!