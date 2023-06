L’ancien président de la Chambre de commerce de McHenry et gagnant du Best of the Fox décède à 55 ans – Shaw Local

Cristiano Bimbi, 55 ans, qui a siégé au conseil d’administration de la Chambre de commerce McHenry de 2017 à 2022 et en tant que président en 2022, est décédé.

Bimbi, qui a eu une carrière de 32 ans chez State Farm, a été élu plusieurs fois meilleur agent d’assurance de Fox dans le comté de McHenry.

Le résident de Grayslake aurait eu une passion pour son «travail à la maison» à McHenry où son équipe State Farm – Kathy, Erica et Nancy – lui faisait partie de la famille. Ses clients connaissaient et aimaient Bimbi pour «être toujours à leurs côtés, se souciant profondément d’eux et s’assurant qu’ils savaient à quel point chacun d’eux était apprécié», selon une nécrologie en ligne.

« Il est difficile d’exprimer avec des mots à quel point chacun de nous ressent cette perte. Nous devrons faire l’expérience de la vie sans lui, et notre monde ne sera pas aussi brillant sans son esprit généreux, attentionné et enjoué », selon la nécrologie.

Bimbi est décédé le 9 juin « entouré de la présence et de l’amour de sa famille », selon la nécrologie.

Il laisse dans le deuil son épouse, Joni (McNeese) Bimbi, son père, Domenico Bimbi, ses frères et sœurs Stefano (Beth) Bimbi, Viviana (Steve) Zimmerman, ses neveux et nièces et une petite-nièce.

« Cris était connu de tous pour son cœur d’or, et c’est son cœur qui s’est finalement brisé et nous a laissé ce vide inimaginable », selon la nécrologie. « Sa vie a été écourtée mais a été incroyablement bien vécue, et nous sommes tous meilleurs pour l’avoir connu et aimé. »

La famille a demandé que des dons soient faits à l’American Heart Association en son nom.