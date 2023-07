L’ancien président de la CFTC déclare que la crypto a besoin d’une réglementation maintenant

Timothy Massad, ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, s’est entretenu lundi avec Jim Cramer de CNBC et a plaidé pour une réglementation de la cryptographie qui ne nécessitera pas d’années d’attente pour que le litige se termine.

Massad, avec l’ancien président de la SEC Jay Clayton, a détaillé la théorie dans le le journal Wall Street la semaine dernière. Ils ont fait valoir que la SEC et la CFTC devraient créer conjointement un organisme d’autorégulation qui établirait des normes de base pour la protection des actifs, la prévention de la fraude, les conflits d’intérêts, ainsi que des exigences en matière de déclaration et de tenue de registres pour toute plateforme qui négocie. bitcoins ou éthéré .

« Nous soutenons fermement l’application des lois, mais ce que nous disons, c’est que nous avons besoin de plus que cela, et la raison est double », a déclaré Massad. « La première est que les litiges prennent beaucoup de temps et, très franchement, l’industrie de la cryptographie peut trouver qu’il est dans son intérêt d’étirer ces affaires, car elle espère peut-être un changement d’attitude réglementaire avec les élections de 2024. La deuxième raison est, cela ne résoudra pas tous les problèmes que nous devons résoudre. »

Massad a souligné que ces restrictions temporaires sont nécessaires alors que le litige se poursuit indéfiniment et que la définition de ce qui constitue une sécurité reste opaque.

« Nous disons que c’est une question importante, mais mettez cela de côté un instant si vous voulez », a déclaré Massad, à propos du statut de sécurité de la crypto-monnaie. « Ne nous accrochons pas à cela, ou plutôt, ayons une piste parallèle qui dit, quelle que soit la question de la classification, nous avons besoin de normes aujourd’hui. »

Massad a souligné que ce groupe de réglementation serait fortement supervisé à la fois par la SEC et la CFTC et ne serait pas composé de leaders de l’industrie établissant des normes pour eux-mêmes. Il a ajouté que cette solution serait un moyen de mettre en place certaines normes de base de l’industrie sans avoir à réécrire les lois sur les valeurs mobilières.

« Parce que lorsque vous vous lancez dans la réécriture des lois sur les valeurs mobilières ou des lois sur les produits dérivés, vous risquez de créer, vous savez, beaucoup de conséquences imprévues, beaucoup de lacunes que vous ne vouliez pas créer », a déclaré Massad. « C’est un moyen d’introduire des normes de protection des investisseurs dans l’industrie telle qu’elle existe aujourd’hui sans avoir à modifier fondamentalement les lois sur les valeurs mobilières ou les produits dérivés. »