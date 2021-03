L’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, libéré après avoir comparu devant le juge: Cour

Ancien Barcelone Président Josep Maria Bartomeu et son ancien conseiller Jaume Masferrer ont été libérés mardi après avoir comparu devant un juge enquêtant sur le scandale «Barcagate» de l’année dernière, a déclaré un tribunal espagnol. Les deux hommes, qui ont été arrêtés lundi, «ont exercé leur droit de ne pas parler», et le juge leur a accordé une libération conditionnelle pendant que l’enquête se poursuit, a indiqué le tribunal de Barcelone dans un communiqué. Le tribunal a déclaré que le juge avait cherché à les interroger dans le cadre d’une enquête ouverte en mai 2020 sur les crimes présumés de fausse administration et de corruption commerciale.

Deux autres responsables du club également détenus dans le cadre de l’opération qui impliquait une perquisition dans le stade de Barcelone – l’actuel directeur général du club, Oscar Grau et son chef des services juridiques Roma Gomez Ponti, ont été libérés lundi soir.

L’opération intervient moins d’une semaine avant la tenue des élections présidentielles au club.

Le scandale dit « Barcagate » implique des allégations selon lesquelles le club aurait dissimulé des paiements versés à une société appelée I3 Ventures, embauchée pour renforcer l’image du club sur les réseaux sociaux.

Une partie de la campagne sur les réseaux sociaux comprenait la critique des joueurs actuels et anciens comme Lionel Messi et Xavi Hernandez, et entraîneur emblématique Pep Guardiola. Messi a qualifié la controverse d ‘«étrange» dans une interview avec le journal catalan Mundo Deportivo.

La station de radio espagnole Cadena Ser a affirmé en février 2020 que le Barça avait payé à I3 Ventures des frais gonflés et effectué des paiements en plus petits montants séparés pour éviter les contrôles financiers du club.

Bartomeu a soutenu que la société avait été embauchée uniquement pour surveiller les publications sur les réseaux sociaux et a annoncé un audit interne de PricewaterhouseCoopers, qui a effacé le club de la corruption financière en juillet.

Il a démissionné en octobre, évitant un vote de censure déclenché après que plus de 20 000 membres du club aient signé une pétition contre lui.

Son départ intervient le même mois, Barcelone a annoncé des pertes de 97 millions d’euros (114 millions de dollars) pour la saison dernière et à la suite d’une baisse spectaculaire des performances sur le terrain ainsi que d’une brouille personnelle avec Messi.

Son successeur doit être élu dimanche, lorsque les membres du club choisiront entre les trois derniers candidats, Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font.