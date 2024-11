L’ancien président d’Arkane Studios déclare que la fermeture du studio par Microsoft était « stupide » et « pas une bonne décision »

Microsoft a fermé Arkane Austin, développeur de Redfall et Prey, dans une décision soudaine et dévastatrice plus tôt cette année, et le fondateur du studio a maintenant qualifié cette décision de « stupide » et de « pas une bonne décision ».

Dans un entretien avec PC GamerRaphaël Colantonio, fondateur d’Arkane Studios et actuel directeur de WolfEye Studios, a été interrogé sur cette décision. Colantonio, qui a quitté Arkane en 2017 pour fonder WolfEye, a quelques réflexions à partager :

« Je pense que si vous regardez un peu, il est évident qu’Arkane Austin était un groupe très spécial de personnes qui ont fait des choses sympas et qui pourraient réussir à nouveau », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une décision qui vient de tomber. à : « Nous devons couper quelque chose. » Était-ce pour plaire aux investisseurs, à la bourse ? Ils jouent à un jeu différent. »

PC Gamer a demandé à Colantonio s’il savait pourquoi Microsoft avait pris la décision de fermer le studio d’Austin. Colantonio n’a pas prétendu le savoir – il a quitté l’entreprise bien avant que Microsoft ne l’acquière, après tout. La théorie la plus logique, ont spéculé les gens, est due aux luttes de Redfall, développé par Arkane Austin, mais Colantonio n’a pas évoqué cela dans l’interview.

Ce n’est pas du genre : « Cela n’a pas d’importance, nous allons simplement réembaucher. » Non, essayez-le… Ça ne marche pas comme ça.

« Les règles qu’ils jouent, nous pourrions ne pas les comprendre. C’est une chose différente. Il est difficile de savoir pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait… La seule chose que je maintiens, c’est de dire que le choix spécifique de tuer Arkane Austin, cela n’était pas une bonne décision. »

L’interview s’est poursuivie avec Colantonio exprimant que recréer une équipe similaire à Arkane Austin serait « impossible » ou, au mieux, « prendrait une éternité ». « Quand tu as cette magie d’Harvey [Smith] et Ricardo [Bare] etc., tout cela se réunit, c’est un moment spécifique dans le temps et dans l’espace qui s’est déroulé de cette façon, et qui a pris une éternité à atteindre. Ces gens ensemble peuvent vraiment faire de la magie. Ce n’est pas du genre : « Cela n’a pas d’importance, nous allons simplement réembaucher. » Non, essayez-le. C’est ce que font tout le temps les grands groupes. Ils essaient simplement d’embaucher massivement et de surpayer les gens pour créer ces groupes magiques. Ça ne marche pas comme ça. Donc pour moi, c’était stupide. Mais qu’est-ce que j’en sais ? »

Arkane Austin a été fermé aux côtés de Tango Gameworks et Alpha Dog Games. Arkane Lyon reste intact, et Tango Gameworks est racheté quelques mois plus tard par Krafton. Dans une lettre adressée au personnel de l’époque, le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, a déclaré que les réductions étaient dues à une « redéfinition des priorités des titres et des ressources » au sein de l’entreprise. Microsoft avait précédemment annoncé son intention de supprimer 1 900 employés de son effectif de jeux. Le PDG de l’entreprise, Satya Nadella, a reçu une augmentation de salaire de 30 millions de dollars l’année dernière.

