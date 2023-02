L’ancien président conservateur demande la suspension de Dominic Raab lors d’une enquête sur l’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un ancien ministre du cabinet et président du parti conservateur a demandé la suspension de Dominic Raab lors de l’enquête en cours contre lui.

M. Raab fait actuellement l’objet d’une enquête par l’avocat Adam Tolley KC sur de multiples allégations d’intimidation et de comportement intimidant.

Sir Jake Berry, l’ancien président du parti et ministre sans portefeuille pendant le court mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre, a déclaré qu’il serait “très bizarre” si quelqu’un devait rester dans son rôle dans n’importe quel autre lieu de travail au milieu de telles allégations.

Le vice-premier ministre Dominic Raab arrivant à Downing Street, Londres, pour une réunion du Cabinet. Date de la photo : mardi 31 janvier 2023. (fil de sonorisation)

Sir Berry a dit La semaine de BBC Radio 4 à Westminster que ce serait “une grande aide” pour M. Sunak s’il suspendait un ministre faisant l’objet d’une enquête.

“Lorsque vous avez 24 allégations en suspens contre vous – j’ai lu dans le journal qu’il y en a 24 – ce serait très bizarre si vous aviez quelqu’un dans n’importe quel autre lieu de travail qui n’était pas suspendu en attendant cette enquête”, a déclaré Sir Berry. “Les députés et les ministres ne sont pas une forme d’être humain spécial – je pense qu’ils devraient simplement être traités comme n’importe qui d’autre sur leur lieu de travail.”

Sir Berry a suggéré que les règles applicables aux ministres soient réécrites pour créer un mécanisme formel par lequel ils seraient suspendus pendant une enquête, puis rétablis s’ils étaient innocentés. “Nous avons un système au Parlement selon lequel soit vous avez un emploi, soit vous n’êtes pas dans un emploi”, a-t-il déclaré.

«Je pense que ce serait une grande aide pour le Premier ministre s’il avait cet outil supplémentaire dans sa boîte. Cela nécessite une petite mise à jour du code ministériel et je pense que le public l’apprécierait.

Les commentaires de M. Berry interviennent après qu’un ancien ministre a déclaré L’indépendant plus tôt cette semaine que M. Raab, qui nie l’intimidation, “devrait se tenir à l’écart”, affirmant que son rôle au sein du cabinet est désormais “une distraction”.

“Cela dure depuis des semaines, et alors que le Premier ministre parle de vouloir l’équité, en même temps, cela nous distrait trop de ce que nous devons faire en tant que gouvernement”, ont-ils déclaré.

Et il y a eu d’autres questions sur le comportement présumé de M. Raab à la suite des affirmations de la militante anti-Brexit Gina Miller, comme l’a rapporté The Independent.

Mme Miller allègue que M. Raab a abusé d’elle et d’un Bbc employé après leur comparution ensemble sur L’émission Aujourd’hui de Radio 4 en 2016.

Le président du Parti conservateur, Sir Jake Berry (fil de sonorisation)

Après l’entretien, un “jeune coureur” a conduit le couple dans un ascenseur, où Mme Miller a été laissée seule avec M. Raab.

Alors que les portes se fermaient, elle affirme que le député s’est tourné vers elle et lui a dit : « Je n’arrive pas à me décider si vous êtes naïf, avez trop d’argent ou tout simplement stupide. Juste parce que vous avez des poches profondes et des amis dans les hautes sphères juridiques, vous pensez que vous pouvez simplement aller au tribunal pour arrêter la volonté du peuple.

Mme Miller a dit L’indépendant qu’elle était « stupéfaite » et « restée silencieuse » après l’incident présumé.

Un porte-parole du vice-Premier ministre a déclaré que M. Raab “rejette la description et la caractérisation” de lui données par Mme Miller, et Downing Street a déclaré qu’il appartenait à M. Tolley s’il décidait d’enquêter sur les allégations.

Vendredi, Downing Street a refusé de confirmer si le secrétaire du cabinet Simon Case avait été informé des plaintes déposées contre M. Raab avant que M. Sunak ne le nomme à la fois secrétaire à la Justice et vice-Premier ministre.

“Nous n’allons pas entrer dans le processus de nominations ou les conseils que le PM reçoit, ou ne reçoit pas”, a ajouté un porte-parole.