L’ancien président colombien Ivan Duque appelle les États-Unis à jouer un rôle plus proactif en Amérique latine

L’ancien président colombien Ivan Duque s’est récemment entretenu avec Fox News Digital pour discuter de la politique étrangère et de l’économie de l’Amérique latine, de la montée de l’influence russe et chinoise dans la région et de son travail sur les initiatives environnementales.

Duque, un avocat qui a représenté la Colombie à la Banque interaméricaine de développement avant de servir quatre ans en tant que sénateur, a remporté l’élection présidentielle de 2018, battant l’actuel président Gustavo Petro et restant en poste jusqu’en 2022.

Duque condamne depuis longtemps avec force la montée des régimes autoritaires et socialistes dans la région, souvent liés à la Chine et à la Russie. Alors que l’influence économique et géopolitique de la Chine monte en flèche dans toute l’Amérique latine, Duque s’inquiète du fait que les États-Unis restent souvent à l’écart.

« L’une de mes préoccupations est que lorsque les gens soulèvent la question de savoir pourquoi les entreprises chinoises remportent des appels d’offres sur tant de projets d’infrastructures critiques et stratégiques en Amérique latine… il n’y a pas beaucoup d’entreprises américaines prêtes à soumissionner sur ces projets. projets… et je pense que c’est quelque chose qui doit être changé », a-t-il déclaré.

La Chine n’a pas caché son intérêt à développer ses intérêts économiques et stratégiques dans l’hémisphère occidental.

« Nous devrions avoir davantage d’entreprises américaines intéressées à développer des infrastructures stratégiques en Amérique latine », a déclaré Duque.

S’intéressant à la Russie, Duque fait la différence entre la stratégie largement économique et géopolitique de Pékin et les machinations plus néfastes de Moscou.

« Je veux vraiment faire la distinction entre la Chine et la Russie, car il est clair que la Russie, dans le cas de l’Amérique latine, n’a pas seulement soutenu des régimes dictatoriaux et des régimes oppressifs… comme le Venezuela, le Nicaragua ou Cuba, mais a également participé activement à l’espionnage. » il expliqua.

Duque a poursuivi : « En tant que président, j’ai dû expulser deux agents russes qui faisaient de l’espionnage en Colombie, comme cela s’est produit dans d’autres pays européens. Et il ne fait aucun doute qu’en termes de cybersécurité, il y a un grand risque que la Russie soutienne cyberattaques lancées depuis les pays d’Amérique latine. Et je pense que ce sont de graves problèmes de sécurité hémisphérique qui doivent être soulevés et qui nécessitent une voix forte disant à la Russie : « Nous ne sommes pas votre terrain de jeu. N’osez pas venir essayer d’influencer notre systèmes électoraux démocratiques et n’osez pas essayer de violer la sécurité de nos données.' »

Duque est depuis longtemps l’un des principaux porte-parole contre la dictature vénézuélienne de Nicolas Maduro, accusé de trafic de drogue par les États-Unis dans le district sud de New York. Pourtant, Duque pense que Maduro a réussi à exploiter la situation actuelle pour maintenir son emprise de fer sur le pouvoir.

« Je pense que la tragédie du Venezuela est évidente. Plus de six millions de personnes ont quitté le pays. L’économie a été complètement détruite… et la migration va se poursuivre. Et malheureusement, je crois que beaucoup de gens considèrent Maduro comme une patate chaude qui personne ne veut s’en occuper. C’est donc triste, car il va utiliser ce sentiment d’être une patate chaude pour se maintenir au pouvoir. Et essayer de continuer à brutaliser l’opposition et à consolider son pouvoir », a-t-il déclaré.

« Je pense que les organisations internationales, la communauté internationale, doivent exercer davantage de pression sur le régime et doivent évidemment exercer davantage de pression pour garantir des élections démocratiques imminentes, rapides et dignes de confiance, sous un contrôle international. »

La région andine a récemment été confrontée à une instabilité politique et à une violence croissantes. En regardant vers le sud, vers l’Équateur, voisin de la Colombie, Duque salue les efforts du président Guillermo Lasso pour lutter avec force contre le trafic de drogue et la criminalité.

« Dans le cas de l’Équateur, ce qui est intéressant, c’est que le président Lasso, qui a été un président courageux, a dû lutter contre la montée de la violence », a-t-il déclaré. « Mais cela s’est produit parce qu’au lieu de faire ce que d’autres ont fait dans le passé, c’est-à-dire garder le silence et essayer de conclure des accords clandestins avec les groupes armés et les cartels… il a décidé de les affronter, de les démanteler, de les mettre en place. pression sur eux, et évidemment, ils veulent se venger en essayant de créer de l’instabilité et un sentiment d’insécurité nationale.

Duque a poursuivi : « Alors, quel modèle est-ce que je préfère ?… Je pense que les cartels et les organisations criminelles doivent être combattus dans le respect de l’État de droit et de l’ordre public… Je pense qu’il est bien mieux d’affronter les organisations criminelles et d’essayer de mobiliser l’ensemble de la population. société à les combattre plutôt que de garder le silence en leur permettant simplement de continuer à s’emparer du pays de manière subtile. »

En ce qui concerne l’Argentine, Duque estime qu’il est possible que la prochaine campagne électorale de ce mois-ci voie l’économiste enflammé Javier Milei et la centre-droite Patricia Bullrich passer au deuxième tour, le candidat péroniste Sergio Massa terminant troisième.

« Il est clair que les gens en ont assez des niveaux d’inflation élevés, et que les gens en ont assez de la détérioration de la valeur de leurs actifs, et que les gens en ont assez des promesses qui n’ont jamais été tenues, et que les gens veulent juste voir un changement. … que Milei et Patricia Bullrich représentent toutes les deux », a-t-il déclaré.

« Comme les sondages pourraient le révéler aujourd’hui… au second tour, peut-être que les deux favoris seront Milei et Patricia Bullrich. Maintenant, pourquoi ? Parce que, vous savez, les gens ne croient pas que le parti péroniste, ou [Cristina] Kirchner, ont pu tenir leurs promesses. »

Duque a déclaré que l’Argentine a besoin de « croissance pour générer des emplois, pour générer de la stabilité et pour rétablir la confiance dans les marchés et évidemment dans ces considérations, qui va pouvoir avoir la gouvernabilité va être essentiel, parce que ce que vous allez faire… vous avez besoin d’une coalition. Et je pense que les gens devront évaluer si c’est Milei ou Patricia Bullrich – celle qui peut vraiment rassembler les gens et le Congrès pour y parvenir.

Enfin, Duque a exprimé ses inquiétudes quant à la direction que prend la Colombie sous la direction de son successeur, le gauchiste Petro.

« Quand j’ai dû parler de politique, je l’ai toujours fait de manière constructive… quand j’ai vu qu’il était important de déclencher des signaux d’alarme, je l’ai également fait. Mais je pense qu’il y a une grande inquiétude sur plusieurs fronts. , » il a dit.

« Je pense qu’il y a une nette détérioration de la sécurité du pays ces derniers jours, l’Association Nationale des Entreprises et des Compagnies a envoyé… une lettre très inquiétante au président sur l’augmentation des vols et de la piraterie sur les routes de Colombie. De la lutte contre stupéfiants… la majeure partie de l’éradication a été stoppée, et le gouvernement ne s’engage pas à procéder à des pulvérisations aériennes de précision, et la plupart des opérations contre le trafic de stupéfiants ont atteint des niveaux record. »

Il a ajouté : « Donc, tout ce qui a eu pour conséquence une augmentation des cultures illégales et, évidemment, une augmentation de la coca signifie moins de paix dans le cas de la Colombie. »

« Nous avons connu des niveaux d’inflation élevés… un manque d’investissements directs étrangers… nous avons peut-être des investissements en portefeuille, mais les investissements réels en formation de capital ont commencé à atteindre des niveaux record et nos exportations ont également chuté. Donc tout cela va conduire à que peut-être que cette année, l’économie va à peine croître au-dessus de 1%, si elle se porte extrêmement bien », a déclaré l’ancien dirigeant colombien.

« Sinon, cela va peut-être croître de 0,5% ou quelque chose comme ça. Et c’est inquiétant, d’autant plus que nous avons connu une croissance de 10,7% en 2021 et de 8,5% en 2022. Donc toutes ces choses génèrent beaucoup d’inquiétudes. »

Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Duque a participé à diverses initiatives environnementales, notamment en rejoignant le Bezos Earth Fund, en travaillant en tant que membre du McKinsey Sustainability Advisory Council et en dirigeant l’Initiative Concordia Amazon, qui vise à protéger la forêt tropicale sud-américaine.

Duque a consacré une grande partie de sa carrière aux questions environnementales et, maintenant qu’il est de retour dans le secteur privé, il recherche d’autres opportunités pour occuper des postes de direction dans le monde universitaire et dans la politique publique.

« Pendant ma présidence, j’ai travaillé dur pour augmenter les zones protégées dans l’ensemble du pays de 13% à 30% des territoires maritimes et terrestres… J’ai également été un promoteur de la transition énergétique, en augmentant notre part d’énergies renouvelables de 0,2%, pour atteindre presque 15 % d’ici la fin de l’année prochaine », a-t-il déclaré.

La déforestation est également un problème dans lequel Duque est devenu un leader mondial.

« L’Amazonie a perdu, au cours des quatre dernières décennies, une superficie équivalente à la taille de la France et de l’Allemagne à cause de la déforestation », a-t-il expliqué, et sans changement, « cela va être plus difficile, et peut-être impossible, pour le monde à atteindre nos NDC (contributions déterminées au niveau national) d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. »

Duque estime que les marchés libres détiennent la clé pour résoudre les problèmes environnementaux urgents de la planète, préconisant des « solutions fondées sur la nature et axées sur le marché ».