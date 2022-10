L’ancien président chinois Hu Jintao a été escorté de manière inattendue hors du congrès du parti | Nouvelles du monde

L’ancien président chinois Hu Jintao a été escorté de manière inattendue hors de la cérémonie de clôture du Parti communiste au pouvoir.

L’homme de 79 ans, qui était assis à gauche de Président Xi Jinpinga été conduit hors de la scène de l’auditorium principal du Grand Palais du Peuple à Pékin par deux stewards.

M. Hu, le prédécesseur immédiat de M. Xi, est apparu confus et légèrement désorienté lorsque les assistants l’ont escorté. Il a semblé résister à partir, retournant à son siège à un moment donné.

En sortant, il a échangé des mots avec M. Xi et a tapoté l’épaule du Premier ministre Li Keqiang.

M. Hu était apparu légèrement instable dimanche dernier lorsqu’il a été assisté sur la même scène pour la cérémonie d’ouverture du congrès.

Le Premier ministre Li, numéro deux du pays et principal partisan des réformes économiques, fait partie des quatre des sept membres du tout-puissant comité permanent du Politburo qui ne seront pas reconduits lors d’un remaniement à la direction dimanche.

Les quatre ne figuraient pas sur la liste du nouveau Comité central de 205 membres du Parti communiste qui a été approuvée lors de la séance de clôture samedi. Seuls les membres du Comité central peuvent siéger au Comité permanent.

La sortie du congrès de M. Hu “très inhabituelle et très intrigante” Il est difficile d’exagérer à quel point ces grands événements politiques en Chine sont hautement chorégraphiés, étroitement contrôlés et méticuleusement planifiés. Par conséquent, ce qui est arrivé à Hu Jintao est très inhabituel et très intrigant. Le moment est curieux. Cela s’est produit après la fin du vote pour le nouveau Comité central au pouvoir (qui s’est déroulé sans que les caméras ne tournent), et juste après que des journalistes sélectionnés aient été autorisés à entrer dans la salle. Si c’était un exemple de jeu de pouvoir politique, ce serait tout à fait extraordinaire. Malgré le fait que M. Xi est connu pour avoir considéré M. Hu comme faible, et malgré le fait qu’ils viennent de différentes ailes du parti, les anciens dirigeants sont généralement vénérés. Est-il possible que le Hu vieillissant soit simplement malade et emmené pour des raisons de santé ?

Le congrès a également approuvé un amendement à la constitution du parti qui pourrait encore renforcer la stature de M. Xi en tant que Chineest le chef.

Le texte de l’annonce n’a pas encore été publié, mais avant son approbation, un annonceur a lu le raisonnement sous-jacent et a mentionné à plusieurs reprises M. Xi et ses réalisations dans le renforcement de l’armée et de l’économie et dans le renforcement de l’autorité du parti.

Dans de brèves remarques de clôture, M. Xi a déclaré que la révision “établit des exigences claires pour maintenir et renforcer la direction générale du parti”.

Lors du précédent congrès en 2017, le parti avait renforcé le statut de M. Xi en inscrivant ses idées, connues sous le nom de Pensée de Xi Jinping, dans sa charte.

Il est presque certain que M. Xi sera nommé pour un troisième mandat sans précédent, ce qui signifie qu’il pourrait en théorie devenir chef pour la vie.