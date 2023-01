L’ancien président brésilien Bolsonaro demande un visa de tourisme américain: rapports

Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil, cherche à rester aux États-Unis après avoir demandé un visa touristique de six mois, selon des informations.

Reuters a rapporté que l’avocat de Bolzonaro a confirmé que le visa était demandé, alors qu’un nombre croissant de démocrates à Washington appelaient à le faire extrader vers le Brésil, où il fait face à des accusations d’incitation à un attentat au Capitole rappelant ce qui s’est passé à Washington, DC le 1er janvier. 6.

Bolsonaro devait initialement retourner au Brésil fin janvier, mais l’attaque contre la capitale brésilienne par des milliers de ses partisans semble avoir changé ses plans – il avait initialement prévu de quitter les États-Unis plus tôt que plus tard, attribuant la possibilité de son hospitalisation au début janvier pour des complications liées à son agression au couteau en 2018.

BOLSONARO POURRAIT QUITTER LA FLORIDE POUR LE BRÉSIL TÔT ALORS QUE LA PRESSION POUR L’EXTRADIR CROÎT

L’avocat de Bolsonaro, Felipe Alexandre, a déclaré à Reuters que les États-Unis avaient reçu la demande de son client vendredi, ajoutant que son client resterait ici jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande.

“Il aimerait prendre un peu de temps, se vider la tête et profiter d’être un touriste aux États-Unis pendant quelques mois avant de décider quelle sera sa prochaine étape”, a déclaré Alexandre à Reuters. “Qu’il utilise ou non les six mois complets dépendra de lui et de la stratégie que nous accepterons d’entreprendre en fonction de ses plans au fur et à mesure qu’ils se développeront.”

Les autorités brésiliennes ont arrêté plus de 1 500 émeutiers qui ont participé à une attaque contre le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême du pays le 8 janvier 2023.

GEORGE SANTOS FACE À UNE AFFAIRE DE FRAUDE RAVIVÉE AU BRÉSIL AU MILIEU DE LA TOURMENTE À WASHINGTON

Ce jour-là, des milliers de partisans de Bolsonaro ont participé à l’émeute, bien que l’ancien président ait nié toute implication dans leur incitation.

Les démocrates ont comparé l’attaque à la prise d’assaut pro-Trump du Capitole américain en janvier 2021, et comme l’ancien président Donald Trump, Bolsonaro a refusé de céder au président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et n’a pas assisté à son investiture.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le président brésilien Lula da Silva l’a nommé personnellement responsable de l’attaque, bien qu’aucune enquête officielle ni accusation n’ait été portée.

“Il ne s’est pas contenté de provoquer ou d’encourager cela, il continue de l’encourager via les réseaux sociaux”, a déclaré Da Silva après les attentats.