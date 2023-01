L’ancien président brésilien Bolsonaro accusé d’avoir saccagé son palais présidentiel emblématique, selon un rapport

Jair Bolsonaro, l’ancien président du Brésil, a été accusé d’avoir saccagé la résidence officielle.

Un journaliste de GloboNews a vu des meubles déchirés, des fenêtres brisées et des œuvres d’art endommagées par le soleil.

Le Palácio da Alvorada – Palais de l’Aube – à Brasilia est considéré comme un chef-d’œuvre de l’architecture moderniste e.

e. Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

L’ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, aurait saccagé la résidence officielle, le Palácio da Alvorada, dans la capitale Brasilia, selon un rapport.

Le nouveau président, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, a prêté serment le jour de l’an. Cependant, sa résidence officielle a été laissée dans un état délabré par Bolsonaro et sa famille, qui vivaient au Palácio da Alvorada (Palais de l’Aurore) depuis quatre ans.

L’état délabré du bâtiment a été révélé dans un visite du palais avec la première dame du BrésilRosangela Lula da Silva, qu’accompagnait la correspondante politique de GloboNews, Natuza Nery.

Dans son rapport, Nery a déclaré que “l’état général du bâtiment, qui est le plus emblématique de Brasilia, n’est pas bon et nécessitera de nombreuses réparations”, selon The Guardian.

Oscar Niemeyer, figure clé du développement de l’architecture moderniste, a conçu le bâtiment. Construit entre 1957 et 1958, il est considéré comme un chef-d’œuvre du modernisme et est classé au patrimoine historique national du Brésil.

La première dame a déclaré qu’elle était “plutôt déçue” et “ébranlée” par l’état de sa célèbre nouvelle maison, a rapporté The Guardian.

Le rapport indique qu’il y avait des fuites, des meubles et des accessoires endommagés et que des œuvres d’art de la collection officielle avaient disparu.

Les objets précieux de la résidence qui ont été endommagés comprenaient une tapisserie d’Emiliano Di Cavalcanti, l’un des artistes brésiliens les plus célèbres du XXe siècle, qui avait été endommagée par le soleil après avoir été mal conservée.

“Malheureusement, il devra être restauré”, a déclaré la première dame, selon The Guardian.

Selon l’interview de GloboNews, Bolsonaro a également laissé un stylo à bille – symbole de sa présidence – sur un bureau et a retiré un cactus planté par Lula lors de sa présidence 2003-10.

Bolsonaro a quitté le Brésil la veille de la cérémonie d’investiture de Lula dimanche dernier, abandonnant les débats pour un voyage à Orlando, en Floride, Insider’s Morgan McFall-Johnsen rapports.

Selon un article du New York Times, Bolsonaro s’est envolé pour les États-Unis et prévoyait de rester au moins un mois pendant qu’il faisait face à des enquêtes de son mandat de président concernant la désinformation.