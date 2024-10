L’ancien président bolivien survit à une tentative d’assassinat (VIDEO) — RT World News

Des coups de feu ont été tirés sur la voiture d’Evo Morales, selon des images publiées sur son compte de réseau social

L’ancien président bolivien Evo Morales a survécu à une tentative d’assassinat, suggère une vidéo publiée dimanche sur sa page Facebook. L’homme politique serait sorti indemne lors de l’attaque, qui aurait blessé son chauffeur.

Une vidéo de quatre minutes prise depuis l’intérieur du véhicule de Morales commence avec lui assis sur le siège avant de la voiture à côté de son chauffeur et parlant au téléphone. Plus tard, le clip montre des impacts de balle visibles sur le pare-brise du véhicule. Le conducteur semble avoir du sang sur la tête mais il semble toujours capable de conduire. On voit le pare-brise arrière presque brisé par les balles.

Selon Morales lui-même, quelque 14 coups de feu ont été tirés sur la voiture.

La légende indique que l’ancien président était sur le point de reprendre sa routine dominicale habituelle lorsque son véhicule a été intercepté par deux voitures dans la ville de Shinahota, au centre de la Bolivie, tôt le matin. Quatre personnes cagoulées et vêtues de noir sont sorties des voitures et ont ouvert le feu sur le véhicule de l’ex-président, affirme-t-on.

Une autre vidéo a été publiée sur la page Facebook de l’homme politique peu de temps après la publication de l’incident. Il le montrait assis prononçant un discours à l’aide d’un microphone. Morales semblait visiblement indemne sur les images.

Les autorités boliviennes n’ont pour l’instant fait aucun commentaire sur l’incident.

Morales a été président de la nation sud-américaine entre 2006 et 2019 pendant trois mandats consécutifs. En 2019, il a été évincé lors d’un coup d’État qui a porté au pouvoir le gouvernement de la sénatrice Jeanine Anez. Cette dernière purge actuellement une peine de prison pour les crimes commis par son régime lors de la répression meurtrière des manifestations de masse à la suite du changement de pouvoir.

Depuis 2020, la Bolivie est dirigée par le président Luis Arce, ancien allié de Morales. Les deux hommes sont récemment en désaccord sur l’avenir de leur force politique, le Mouvement pour le socialisme. Cependant, l’ancien président a condamné une tentative de coup d’État contre Arce en juin.

Morales aurait fait l’objet d’une autre tentative d’assassinat au cours de son premier mandat présidentiel en 2009. À cette époque, les médias boliviens rapportaient que les services de sécurité avaient neutralisé ce qu’on appelait un « groupe terroriste » complotant pour tuer le dirigeant de l’époque et son vice-président. Trois membres du groupe ont été tués et deux autres arrêtés. Ils ont été identifiés comme étant des ressortissants roumains, hongrois, irlandais, boliviens et colombiens.