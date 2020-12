C’est le moment choquant où un homme a jeté une chaise et a frappé l’ancien président bolivien Evo Morales à la tête lors d’un événement de campagne auquel il a assisté pour soutenir un candidat au poste de gouverneur.

Une vidéo prise lors du rassemblement montrait Morales assis sur une scène d’un gymnase local à Shinahota, Cochabamba, où il soutenait Pedro García pour le siège du gouverneur du département de Santa Cruz.

Mais les partisans du parti du Mouvement pour le socialisme ont commencé à crier au chef du parti et ancien chef de quitter le bâtiment.

Des membres de la foule tapageuse ont jeté des objets sur la scène alors qu’un policier et une femme se tenaient devant le centre pour tenter de calmer la foule.

Une foule s’agite lors d’un événement de campagne du Mouvement pour le socialisme en Bolivie lundi alors que les participants à l’événement criaient à l’ancien président Evo Morales (encerclé) de partir avant qu’il ne soit frappé à la tête par une chaise.

Une chaise rebondit sur la tête de l’ancien dirigeant bolivien Evo Morales lors d’un événement de campagne de gouverneur dans le département de Cochabamba

Evo Morales (centre vêtu d’un polo bleu) était tout sourire lors d’une réunion dimanche

Au moins une chaise a été lancée par un préposé avant qu’elle n’atteigne la table où Morales était assis tandis que d’autres dans la foule pouvaient être vus tenant des chaises au-dessus de leurs têtes.

La vidéo montre que deux participants sont montés sur scène, mais ont été immédiatement contraints de redescendre.

Cependant, un homme s’est ensuite dirigé vers la scène et a attaqué Morales avec la chaise.

On ne sait pas si l’homme a été arrêté pour avoir agressé l’ancien président.

Les élections aux maires et aux gouverneurs auront lieu en Bolivie en mars 2021.

Morales, à qui il est interdit de se présenter à nouveau à la présidence, maintient toujours un bastion sur la direction du parti du Mouvement pour le socialisme.

Il a imputé l’incident aux partisans du parti de l’opposition qui ont infiltré le rassemblement.

Le politicien socialiste a dirigé la Bolivie pendant 14 ans avant de démissionner de ses fonctions le 10 novembre 2019 après que son soutien s’est estompé.

Il avait refusé d’accepter les limites de sa capacité à se faire réélire et avait été accusé d’autoritarisme.

Evo Morales fait des gestes aux partisans lors d’une visite dans un bureau de vote du centre-ville de Caracas, au Venezuela, dimanche

Des manifestations contre des fraudes présumées ont ébranlé la nation sud-américaine lorsqu’il a remporté une courte victoire à l’élection présidentielle d’octobre 2019, et il a fini par démissionner à la suggestion des chefs militaires et policiers.

L’ancien président de gauche, âgé de 61 ans, a quitté le lendemain dans un avion gouvernemental fourni par le président de gauche mexicain Andrés Manuel López Obrador et a passé un an en exil.

Il est resté au Mexique pendant un mois où il a obtenu l’asile et, en décembre 2019, a déménagé en Argentine. Plus tard dans le mois, un tribunal bolivien a approuvé un mandat d’arrêt contre lui pour sédition et terrorisme.

Le 9 novembre, Morales a fait son retour en Bolivie et a traversé la frontière argentine pour accueillir un héros après qu’un protégé, l’ancien ministre de l’Économie Luis Arce, a prêté serment en tant que président après avoir remporté les élections avec 55% des voix nationales.