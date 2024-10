L’ancien président Bill Clinton se rend en Géorgie pour rallier les électeurs noirs des zones rurales aux urnes

ALBANY, Géorgie — Ancien président Bill Clinton a exhorté dimanche les fidèles d’Albany, en Géorgie, à se rallier à la campagne optimiste du vice-président. Kamala Harris pour le poste qu’il a occupé autrefois.

« Unir les gens et construire, être des réparateurs de brèches, comme le dit Isaiah, ce sont les choses qui fonctionnent », a déclaré Clinton. « Blâmer, diviser, rabaisser – ils vous rapportent beaucoup de voix au moment des élections, mais ils ne le font pas. » travail. »

Alors que l’église baptiste du Mont Zion n’était pas encore pleine, une foule nombreuse a accueilli Clinton avec une standing ovation. De nombreux participants étaient plus âgés, mais certains plus jeunes étaient dispersés sur les bancs.

« Je pense que c’était une grande avancée pour le sud-ouest de la Géorgie que l’ancien président vienne nous honorer aujourd’hui pendant le service religieux et fasse passer le message sur le vote, en particulier auprès de nos jeunes », a déclaré Takisha Campbell.

La Géorgie est l’un des sept États considérés comme essentiels dans la course à la présidentielle de cette année, et la participation des électeurs noirs pourrait être la clé pour les démocrates qui remporteront les 16 votes électoraux de l’État. Harris et ancien président Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages d’État, et le président Joe Biden a remporté la Géorgie en 2020 avec seulement 11 779 voix sur plus de 5 millions de voix exprimées. C’était la première fois qu’un président démocrate remportait l’État depuis la victoire de Clinton en 1992. Quatre ans plus tard, Clinton perdait l’État au profit du sénateur Bob Dole, le candidat républicain, mais était réélu.

En 1992, Clinton et alors sénateur. Al Gore a pris un bus de campagne à travers le sud-ouest de la Géorgie pour courtiser les électeurs ruraux. Harris et le gouverneur Tim Walz ont relancé cette approche plus tôt cette année en visitant Savannah et le comté de Liberty, dans le sud-est de l’État, mais ils ne se sont pas rendus à l’ouest.

Au Mont Sion, Clinton a évoqué une époque où la politique était moins polarisée et a déploré un climat politique empoisonné par les tensions politiques. désinformation. Il a souligné le message de la représentante américaine Marjorie Taylor Greene sur X affirmant que les démocrates avaient causé l’ouragan Helene, qui a balayé le sud-est le mois dernier, et a appelé le candidat à la vice-présidence. JD Vancequi a omis à plusieurs reprises de reconnaître la défaite de Trump en 2020 lors de la campagne de cette année, un « béni-oui-oui » pour Trump.

Il a également vanté les réalisations et les promesses de Harris, notamment son implication dans le travail de Biden visant à réduire les coûts de l’insuline et à relancer l’économie. Il a déclaré qu’elle ouvrirait la voie à de plus grandes opportunités économiques, mentionnant son projet de fournir un soutien financier aux nouveaux propriétaires.

Regina Whearry, qui a assisté à la cérémonie, a déclaré qu’elle aurait souhaité que davantage de personnes sachent que l’ancien président viendrait. Mais elle a apprécié la façon dont Clinton a abordé à la fois la politique et les Écritures.

« C’était absolument nécessaire car dans cette région, nous avons un taux de participation très faible, en particulier parmi nos hommes noirs », a déclaré Whearry.

Les démocrates considèrent Clinton comme quelqu’un qui peut mobiliser à la fois les électeurs ruraux et les électeurs noirs. Mais si Clinton était reconnu pour sa popularité dans les communautés noires du sud, il reste à voir s’il peut encore inspirer les électeurs noirs alors que la population familière avec sa présidence vieillit. Mais il n’a pas hésité à décrire les enjeux de la course de cette année.

« Toute cette élection et l’avenir du pays se révèlent être ce que les gens qui hésitaient à voter vont faire au cours des trois prochaines semaines et demie », a déclaré Clinton. « C’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue. »

Les électeurs noirs inscrits ont des opinions extrêmement favorables sur Harris et négatives sur Trump malgré son tentatives pour attirer les électeurs non blancs, selon un récent sondage du Centre AP-NORC pour la recherche en affaires publiques. Mais le sondage montre également que de nombreux électeurs noirs ne savent pas si Harris améliorerait le pays dans son ensemble ou améliorerait leur propre vie.

Albany a été l’un des premiers champs de bataille dans la lutte pour les droits civiques. La ville a attiré l’attention nationale lorsque des centaines de manifestants, dont Martin Luther King Jr., ont été arrêtés et emprisonnés en 1961 et 1962.

Clinton, qui était gouverneur de l’Arkansas avant de devenir président, a également pris la parole au bureau de campagne d’Albany, où il a déclaré aux participants qu’il avait demandé à la campagne de l’envoyer dans les zones rurales, où il se sent le plus chez lui.

Kramon est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon