L’ancien président Bill Clinton se rallie à Harris lors de la journée « Souls to the Polls »

EATONVILLE — L’ancien président Bill Clinton s’est prononcé dimanche en faveur de Kamala Harris et d’autres démocrates, s’exprimant devant une église de cette ville historiquement dirigée par des Noirs, le dernier jour du vote anticipé dans le comté d’Orange.

« Maintenant, je ne me présente pour rien d’autre que l’avenir de mes petits-enfants », a déclaré Clinton. «C’est un choix simple… mais tu dois te présenter. Vous pouvez gagner en Floride.

Le dernier jour du vote anticipé est souvent appelé le jour des « âmes aux urnes » en raison du grand nombre d’électeurs noirs qui votent après avoir quitté l’église. Clinton a rassemblé une foule de plus de 300 personnes devant l’église baptiste missionnaire de Macédoine, les exhortant à voter pour le vice-président et les autres démocrates inscrits sur la liste.

Hillary Clinton s’est prononcée samedi en faveur des démocrates à Tampa, l’ancienne première dame et candidate démocrate à la présidence en 2016 partageant un message similaire à celui de son mari.

Les Clinton sont apparus en Floride alors que Harris et l’ancien président Donald Trump s’affrontent dans ce qui semble être l’une des courses présidentielles les plus serrées de l’histoire américaine moderne.

Ce cycle électoral était la première fois qu’Eatonville accueillait un lieu de vote anticipé, a déclaré la mairesse Angie Gardner. Elle a souligné l’importance des antécédents de Harris – le père du vice-président est noir et sa mère était indienne – et la revendication d’Eatonville d’être la plus ancienne municipalité constituée en société noire du pays.

« Nous devons soutenir le candidat qui aidera toutes les petites communautés comme la nôtre », a déclaré Gardner.

Après le discours de Clinton, Gardner a demandé à la foule de traverser la rue pour voter avant la fermeture du scrutin à 20 heures.

Clinton a été rejoint par des démocrates locaux candidats à la réélection, notamment l’ancienne procureure d’État Monique Worrell, qui tente de reconquérir son siège après sa destitution par le gouverneur Ron DeSantis, et le représentant américain Darren Soto D-Kissimmee.

L’ancien président a également exhorté la foule à réfléchir aux droits des femmes et à la question brûlante du droit à l’avortement, qui figure sur le bulletin de vote de Floride en tant qu’amendement 4.

« Donald Trump a dit un jour qu’il allait protéger les femmes des Etats-Unis », a déclaré Clinton sous les applaudissements de la foule. « Eh bien, j’ai l’impression que dans quelques jours, les femmes de Floride vont se protéger de lui. »

L’amendement 4 protégerait le droit à l’avortement et annulerait l’interdiction stricte de l’avortement de six semaines que DeSantis a promulguée l’année dernière.

Ron Pike, 66 ans, a fait la queue pendant plus de 45 minutes pour entendre Clinton parler. Il a déclaré qu’il croyait au programme de campagne de Harris, mais qu’il était venu entendre l’ancien président.

« J’ai conduit environ deux heures depuis Zepheryhills pour arriver ici », a déclaré Pike.

Le mécanicien à la retraite a déclaré qu’il pensait que l’avortement était une question clé lors de cette élection et qu’il pourrait faire virer la Floride au bleu.

Clinton est l’un des rares démocrates de haut niveau à avoir visité l’État au cours de ce cycle électoral après que Trump ait remporté la Floride en 2020.

La Floride compte désormais plus d’un million de républicains inscrits de plus que de démocrates inscrits.