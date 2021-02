L’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a nié avoir été impliqué dans la divulgation du contrat de Lionel Messi au journal espagnol El Mundo.

L’accord de quatre ans de Messi, qui a été signé en 2017, a été publié dans son intégralité dimanche et a révélé que l’attaquant du Barca était prêt à gagner un maximum de 555 millions d’euros au cours du contrat, faisant de lui l’athlète le mieux payé de tous les temps.

Des sources ont confirmé à ESPN que Messi prévoyait de poursuivre en justice le journal et toute personne du club catalan qui aurait été impliquée dans la fuite des termes.

Bartomeu a démissionné du club en octobre dernier et sa relation avec Messi s’est terminée sur une mauvaise note, Messi le qualifiant de menteur dans plusieurs interviews récentes.

« C’est complètement faux [that I was involved in the leak]», A déclaré Bartomeu à TV3.« C’est un problème très grave car il est totalement illégal de divulguer un contrat professionnel aux médias.

« Il est facile de porter des accusations, mais ce n’est pas une blague et ça va finir devant le tribunal. Messi mérite tout ce qu’il gagne, que ce soit pour des raisons professionnelles ou commerciales. Sans la pandémie, Barcelone serait plus que capable de payer ces chiffres. . «

Bartomeu n’a pas encore été remplacé en tant que président du Barça, avec une élection qui se tiendra le 7 mars pour que les membres du club décident qui présidera le club pendant les six prochaines années.

Les deux principaux candidats, Joan Laporta et Victor Font, se sont tous deux prononcés en faveur de Messi depuis la publication du rapport d’El Mundo, dans lequel le journal accusait Messi de «ruiner» financièrement le Barça.

« Messi n’a pas ruiné le club », a déclaré Laporta à Rac1. «C’était le conseil précédent, qui a perdu tout raisonnement depuis 2016.

« Ces types d’histoires montrent un manque total de respect pour le Barça. Mais étant donné le manque de gouvernance au sein du club sans président, il est plus facile que ces choses se produisent. »

Étant donné que la dette brute du Barça est passée à 1,2 milliard d’euros, il y a maintenant de réelles préoccupations quant à savoir s’ils peuvent se permettre de garder Messi, qui est libre de partir cet été s’il ne renouvelle pas son accord.

Barcelone pourrait ne pas être en mesure de garder Lionel Messi en raison de son salaire élevé. Photo par Alex Caparros / Getty Images

Font, comme Laporta, insiste pour que Messi s’engage à de nouveaux termes reste une priorité pour quel que soit le président entrant, bien qu’il ait dit « ce n’est pas la fin du monde » si l’international argentin partait.

« Nous devons faire tout notre possible pour conserver Messi », a déclaré Font à Onda Cero. « C’était vrai en 2017 et c’est toujours vrai maintenant. Messi en génère de plus en plus pour le club. Suggérer que le club est ruiné à cause de lui est une conclusion complètement erronée. »

Selon El Mundo, Messi recevrait un maximum de 555 237 619 € (673 919 105 $) sur quatre saisons si une série de conditions était remplie.

Y compris les droits d’image, le rapport indique que Messi a reçu une prime de renouvellement de 115 millions d’euros et une prime de fidélité de 77 millions d’euros divisée en deux paiements – comme l’a révélé ESPN en novembre.

Messi gagnerait également environ 72 millions d’euros par an en plus des add-ons pour avoir joué plus de 60% des matchs au cours d’une saison, la progression de la Ligue des champions, gagner la Liga ou la Copa del Rey et gagner le meilleur de la FIFA.

L’entraîneur du Barca, Ronald Koeman, a déclaré que le contrat avait été divulgué avec « l’intention malveillante de nuire au club et à Messi » et a ajouté que si quelqu’un du club était derrière, « ils ne devraient plus avoir d’avenir à Barcelone ».