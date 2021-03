L’ancien président Bartomeu libéré après une arrestation pour corruption

L’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a été provisoirement libéré mardi après avoir comparu devant un juge après une nuit de prison alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour d’éventuelles irrégularités au cours de son administration.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les responsables du tribunal ont déclaré que Bartomeu et son ancien conseiller du club espagnol, Jaume Masferrer, avaient utilisé leur droit de ne pas faire de commentaires.

Bartomeu, Masferrer et, selon des sources ESPN, le PDG du club Oscar Grau et le chef des services juridiques Roman Gomez Pont, ont été arrêtés lundi après que la police catalane a fait une descente au siège de Barcelone lors d’une opération de perquisition et de saisie liée au « Barcagate » de l’année dernière.

Dans cette affaire, le club a été accusé d’avoir lancé une campagne de dénigrement contre les joueurs actuels et anciens qui critiquaient le président de l’époque Bartomeu et d’autres.

Les arrestations ont eu lieu moins d’une semaine avant la tenue des élections présidentielles par le club et ont ajouté à la tourmente entourant l’équipe récemment.

Barcelone, qui a également connu des difficultés sur le terrain et pourrait perdre Lionel Messi après la fin de son contrat cette saison, est dirigée par un conseil intérimaire depuis que Bartomeu et son conseil d’administration ont démissionné en octobre face à un vote de censure.

La centrale espagnole a une dette de plus de 1,1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars), en grande partie à cause de la pandémie de coronavirus.

Les autorités ont déclaré que les arrestations avaient eu lieu alors qu’elles enquêtaient sur « des crimes présumés liés à la propriété et à l’ordre socio-économique ».