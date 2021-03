L’ancien président barcelonais Bartomeu parmi les personnes arrêtées lors de raids de clubs

L’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, son conseiller Jaume Masferrer, le PDG du club Oscar Grau et le responsable des services juridiques Roman Gomez Ponti ont été arrêtés à la suite d’une descente dans les bureaux du club lundi, ont confirmé des sources à ESPN.

Un porte-parole de la police locale a également confirmé à ESPN que « des arrestations sont en cours mais nous ne pouvons pas donner de noms. Nous sommes en train de mener une opération en ce moment avec des agents de la cellule des crimes financiers ».

La police est arrivée dans les bureaux du Barca pour rechercher des preuves en relation avec le scandale des médias sociaux «Barcagate» et a ensuite procédé aux arrestations.

Cela fait un an qu’il a été allégué que le Barça, sous Bartomeu à l’époque, aurait payé une société tierce pour salir d’anciens joueurs, des joueurs actuels et des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux.

Le Barça a fermement nié les allégations et a annulé son contrat avec I3 Ventures, la société derrière les comptes de médias sociaux.

Un audit externe de PricewaterhouseCoopers a par la suite effacé le club catalan de tout acte répréhensible et a également révélé que le Barça n’avait pas payé un prix exorbitant pour un certain nombre de services avec I3, exonérant le club de toute corruption sur le plan financier.

Cependant, la police continue d’examiner l’affaire après avoir ouvert sa propre enquête l’année dernière. Ils ont d’abord effectué une descente dans les bureaux du club à Camp Nou en juin dernier à la recherche de documents relatifs aux allégations.

Lundi, les employés du club ont été invités à quitter le bâtiment alors que la police revenait à nouveau, cherchant plus de preuves pour faciliter leur enquête.

Bartomeu a démissionné depuis, bien que sa démission n’ait pas été liée au scandale « Barcagate », et le club élira un nouveau président le 7 mars. Carles Tusquets remplit le rôle à titre intérimaire.

Les allégations ont été faites pour la première fois par une station de radio locale en février dernier. Des preuves ont été révélées qui montraient qu’en plus de défendre Bartomeu, I3 était derrière un certain nombre de comptes Facebook qui avaient attaqué des personnes liées au club, notamment les joueurs Lionel Messi, Gerard Pique, l’ancien capitaine Xavi Hernandez, l’ancien manager Pep Guardiola et présidentiel. candidats Victor Font et Agusti Benedito.

Bartomeu et Barca ont immédiatement annulé le contrat avec I3 et ont nié toute connaissance des comptes. Le conseiller de Bartomeu, Masferrer, a ensuite été suspendu après avoir été tenu responsable de la relation du club avec I3.

Masferrer a ensuite repris son rôle aux côtés de Bartomeu, et aucune autre mesure n’a été prise en interne après la publication de l’audit externe par PricewaterhouseCoopers.