L’ancien président Barack Obama, propriétaire minoritaire des affaires africaines de la NBA

L’ancien président Barack Obama est devenu un partenaire stratégique et un propriétaire minoritaire des activités africaines de la National Basketball Association, qui supervise la Basketball Africa League.

La NBA a lancé son entité africaine en mai et évalue l’entreprise comme une entreprise de près d’un milliard de dollars. NBA Africa supervise le BAL, qui a tenu sa saison inaugurale en mai dernier, et compte des investisseurs tels que Dikembe Mutombo, Grant Hill et Junior Bridgeman. La ligue a déclaré qu’Obama utiliserait sa participation dans NBA Africa pour financer les programmes de jeunesse et de leadership de la Fondation Obama à travers l’Afrique.

Les termes de la participation d’Obama n’ont pas été divulgués.

Sous la direction du PDG Victor Williams, NBA Africa souhaite établir des partenariats avec des entreprises, étendre le contenu et les droits médiatiques et soutenir les gouvernements locaux cherchant à construire de nouvelles arènes de basket-ball. Le BAL comprend 12 équipes et des matchs de championnat sont diffusés dans 215 pays et territoires, et la NBA envisage le basket-ball comme un sport de premier plan dans toute l’Afrique dans 10 ans.

Actuellement, 55 joueurs originaires d’Afrique ou dont les parents sont d’origine africaine évoluent en NBA. Les propriétaires d’équipe considèrent le BAL comme un moyen de rechercher et de développer des talents sur tout le continent en croissance rapide et une autre voie pour étendre son attrait mondial. Les partenaires de paris sportifs pourraient également tester de nouvelles technologies dans la ligue.

Le groupe industriel nigérian Yinka Folawiyo Group et Helios Fairfax Partners Corporation, une société holding d’investissement cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « HFPC », sont des investisseurs dans NBA Africa, aux côtés d’anciens joueurs de la NBA Luol Deng et Joakim Noah. investisseurs. En outre, le commissaire de la NBA, Adam Silver, et le directeur de l’exploitation de la NBA, Mark Tatum, siègent au conseil d’administration.