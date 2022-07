L’ancien président américain Trump déclare que la tournée de golf financée par l’Arabie saoudite crée une “ruée vers l’or” pour les joueurs

L’ancien président Donald Trump a disputé un autre tour sur son parcours à domicile jeudi, celui-ci différent de tant d’autres. Il faisait partie du pro-am LIV Golf Invitational financé par l’Arabie saoudite, organisé par une ligue dissidente qui, selon lui, crée une “ruée vers l’or” pour les joueurs.

Le troisième événement LIV Golf, qui commence vendredi au Trump National Bedminster, a ajouté quatre nouveaux joueurs au champ de 48 joueurs qui illustrent comment la perturbation va au-delà du PGA Tour.

Le Suédois Henrik Stenson fait partie des nouveaux venus, ce qui a conduit la tournée européenne à lui retirer le titre de capitaine de la Ryder Cup pour les matchs de 2023 en Italie.

Stenson a été mis au courant lors de sa conférence de presse d’un rapport dans The Daily Telegraph, plus tard égalé par Golf Digest, que Luke Donald serait le capitaine de l’Europe.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir abandonné”, a déclaré Stenson. “J’ai pris toutes les dispositions possibles ici pour pouvoir remplir mes fonctions de capitaine, et j’ai eu une grande aide ici de LIV pour pouvoir le faire. Et pourtant, la décision a été prise que je devais être renvoyé. Je suis évidemment déçu de la situation. Mais c’est comme ça, et oui, nous passons à autre chose maintenant.”

En ajoutant Stenson – les trois autres étaient Paul Casey, Charles Howell III et Jason Kokrak – LIV Golf compte désormais 12 anciens grands champions sur sa liste, mais seulement cinq parmi les 50 premiers du classement mondial.

“Vous avez vraiment les meilleurs joueurs du monde, beaucoup des meilleurs joueurs, et bientôt vous les aurez probablement tous”, a déclaré Trump, qui a joué dans le pro-am avec Dustin Johnson et Bryson DeChambeau, avec son fils. , Éric.

“Rappelez-vous ceci, s’il y a une fusion [between LIV Golf and the PGA Tour]les personnes qui ne sont pas venues n’auront jamais rien d’autre qu’un remerciement de la part des personnes qui en ont profité.”

Il n’y a pas de conversation au PGA Tour sur une éventuelle fusion. Le commissaire Jay Monahan a déclaré le mois dernier que si la tournée accueille une saine concurrence : “La ligue de golf saoudienne LIV n’est pas cela. C’est une menace irrationnelle, qui ne se soucie pas du retour sur investissement ou de la véritable croissance du jeu.”

Trump s’est senti méprisé lorsqu’un championnat du monde de golf a quitté son parcours Trump National Doral près de Miami après 2016, lorsqu’un sponsor en titre de remplacement n’a pas pu être trouvé.

Soutenu par le fonds souverain d’Arabie saoudite, LIV Golf a accordé des sommes considérables – divers rapports évaluent le total des frais de signature à environ 1 milliard de dollars jusqu’à présent. Le PGA Tour a suspendu les joueurs qui se joignent pour avoir enfreint les règlements qui exigent une libération pour jouer à l’étranger. Il n’accorde pas de libérations pour les tournois organisés en Amérique du Nord.

Le prix en argent des événements LIV Golf s’élève à 25 millions de dollars, le gagnant recevant 4 millions de dollars. La dernière place dans les épreuves de 54 trous sans coupe est garantie à 120 000 $.

“Maintenant, ils ont une alternative et personne n’aurait jamais su qu’il y aurait une ruée vers l’or comme celle-ci”, a déclaré Trump.

Trump et son conseiller principal et gendre, Jared Kushner, ont entretenu des relations très étroites avec le prince héritier saoudien pendant que Trump était au pouvoir.

Et la réponse de l’administration aux préoccupations en matière de droits de l’homme a été critiquée par beaucoup comme n’étant pas assez forte, en particulier après le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi et les inquiétudes répétées exprimées au sujet des morts de civils dans la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les rebelles soutenus par l’Iran.

Le PDG de LIV Golf, Greg Norman, a déclaré qu’il soutiendrait tout joueur qui choisirait de contester la suspension devant les tribunaux. Cela ne s’est pas encore produit sur le PGA Tour, même si Ian Poulter et Branden Grace faisaient partie des quatre joueurs autorisés à jouer à l’Open d’Écosse lorsqu’un juge britannique a émis une suspension temporaire contre les suspensions de la tournée européenne.

Pas de clarté de la tournée européenne

Poulter et Lee Westwood ont déclaré qu’ils n’avaient toujours pas de clarté de la tournée européenne sur les futurs tournois ou leur éligibilité à la Ryder Cup.

Le système de points européen commence généralement en septembre.

“Je suis toujours éligible pour jouer sur la tournée européenne. Je ne pense pas avoir été interdit de participer à des événements”, a déclaré Westwood, ajoutant que le championnat BMW PGA à Wentworth était toujours à son programme. “Je n’ai eu aucune correspondance à ce sujet. C’est un événement, un événement de qualification, pour l’équipe européenne de la Ryder Cup.”

L’événement phare de la tournée européenne aura lieu du 8 au 11 septembre au sud de Londres, une semaine après un événement LIV Golf à l’extérieur de Boston et une semaine avant l’événement LIV dans la banlieue de Chicago.