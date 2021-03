La matriarche de la famille de l’ancien président américain Barack Obama, Sarah Obama, est décédée récemment dans un hôpital kenyan. La nouvelle a été confirmée lundi par les proches et les responsables de sa famille kényane. Elle avait au moins 99 ans. Mama Sarah, en tant que belle-grand-mère de l’ancien président américain, a été affectueusement appelée, a promu l’éducation des filles et des orphelins dans son village rural de Kogelo. Elle est décédée vers 4 heures du matin, heure locale, alors qu’elle était soignée à l’hôpital d’enseignement et de référence Jaramogi Oginga Odinga à Kisumu, la troisième plus grande ville du Kenya dans l’ouest du pays, selon sa fille Marsat Onyango. Après sa disparition, Obama, qui a toujours eu du mal avec les mots, a écrit une note sincère sur elle et sa relation avec elle.

«Ma famille et moi pleurons la perte de notre grand-mère bien-aimée, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectueusement surnommée« Mama Sarah »mais que nous connaissons sous le nom de« Dani »ou Granny. Née au premier quart du siècle dernier, dans la province de Nyanza, sur les rives du lac Victoria, elle n’avait pas de scolarité formelle et, à la manière de sa tribu, elle a été mariée à un homme beaucoup plus âgé alors qu’elle n’était qu’un adolescent. Elle passerait le reste de sa vie dans le petit village d’Alego, dans une petite maison construite en briques de terre et de chaume et sans électricité ni plomberie intérieure. Là, elle a élevé huit enfants, soigné ses chèvres et ses poulets, cultivé un assortiment de récoltes et a pris ce que la famille n’avait pas utilisé pour vendre au marché en plein air local », a écrit Obama.

Il a expliqué que son père biologique n’était pas lié par le sang, mais par cœur: «Bien que ce ne soit pas sa mère biologique, Granny élèverait mon père comme le sien, et c’est en partie grâce à son amour et ses encouragements qu’il a pu défier la cotes et réussissent assez bien à l’école pour obtenir une bourse pour fréquenter une université américaine. Lorsque notre famille avait des difficultés, sa ferme était un refuge pour ses enfants et petits-enfants, et sa présence était une force constante et stabilisatrice. Lorsque j’ai voyagé pour la première fois au Kenya pour en savoir plus sur mon héritage et mon père, qui était décédé à ce moment-là, c’était Granny qui a servi de pont vers le passé, et ce sont ses histoires qui ont aidé à combler un vide dans mon cœur.

Il l’a également décrite comme une femme puissante: «Au cours de sa vie, Granny a assisté à des changements d’époque se déroulant dans le monde entier: guerre mondiale, mouvements de libération, atterrissages sur la lune et l’avènement de l’ère informatique. Elle vivrait pour voler sur des jets, recevoir des visiteurs du monde entier et voir l’un de ses petits-fils être élu à la présidence des États-Unis. Et pourtant, son esprit essentiel – fort, fier, travailleur, peu impressionné par les marques conventionnelles de statut et plein de bon sens et de bonne humeur – n’a jamais changé.

Elle nous manquera énormément, mais célébrons avec gratitude sa longue et remarquable vie.

«Maman était malade avec des maladies normales, elle n’est pas morte du COVID-19», a déclaré un porte-parole de la famille Sheik Musa Ismail, ajoutant qu’elle avait été testée négative pour la maladie. Il a dit qu’elle était malade depuis une semaine avant d’être emmenée à l’hôpital. Le président Barack Obama a été informé du décès et a envoyé ses condoléances, a-t-il déclaré.

Elle sera enterrée mardi avant midi et les funérailles auront lieu sous les rites islamiques.

«Le décès de Mama Sarah est un coup dur pour notre nation. Nous avons perdu une femme forte et vertueuse, une matriarche qui a uni la famille Obama et qui était une icône des valeurs familiales », a déclaré le président Uhuru Kenyatta.

On se souviendra d’elle pour son travail de promotion de l’éducation pour autonomiser les orphelins, a déclaré le gouverneur de Kisumu, Anyang Nyong’o, tout en offrant ses condoléances aux habitants du village de Kogelo pour avoir perdu une matriarche.

«C’était une philanthrope qui a mobilisé des fonds pour payer les frais de scolarité des orphelins», a-t-il déclaré.

Sarah Obama, était la deuxième épouse du grand-père du président Obama et a aidé à élever son père, Barack Obama, Sr. La famille fait partie du groupe ethnique Luo du Kenya. Le président Obama lui a souvent montré de l’affection et l’appelait «Granny» dans ses mémoires, «Dreams from My Father». Il a décrit sa rencontre lors de son voyage en 1988 dans la patrie de son père et leur maladresse initiale alors qu’ils luttaient pour communiquer, ce qui s’est transformé en un lien chaleureux. Elle a assisté à sa première investiture en tant que présidente en 2009. Plus tard, Obama a de nouveau parlé de sa grand-mère dans son discours de septembre 2014 à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pendant des décennies, Sarah Obama a aidé des orphelins, en élevant certains chez elle. La Fondation Mama Sara Obama a aidé à fournir de la nourriture et une éducation aux enfants qui ont perdu leurs parents – en leur fournissant des fournitures scolaires, des uniformes, des soins médicaux de base et les frais de scolarité.

Dans une interview accordée à AP en 2014, elle a déclaré que même à l’âge adulte, des lettres arriveraient mais qu’elle ne pouvait pas les lire. Elle a dit qu’elle ne voulait pas que ses enfants soient analphabètes, alors elle a vu que tous les enfants de sa famille allaient à l’école. Elle se souvient avoir pédalé le père du président à six miles (neuf kilomètres) à l’école à l’arrière de son vélo chaque jour du village natal de la famille de Kogelo à la plus grande ville de Ngiya pour s’assurer qu’il reçoive l’éducation qu’elle n’a jamais eue.

«J’adore l’éducation», a déclaré Sarah Obama, car les enfants «apprennent qu’ils peuvent être autonomes», en particulier les filles qui, trop souvent, n’avaient pas la possibilité d’aller à l’école.

«Si une femme obtient une éducation, elle éduquera non seulement sa famille, mais éduquera tout le village», a-t-elle déclaré.

En reconnaissance de son travail en faveur de l’éducation, elle a été honorée par les Nations Unies en 2014, recevant le prix inaugural du Women’s Entrepreneurship Day Education Pioneer Award.

(Avec les entrées d’AP)