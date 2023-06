L’ancien président américain affiche la bravade de George Costanza

Certes, les propres pulsions narcissiques et sociopathiques de Trump l’ont poussé à conserver les documents en premier lieu. Il ne semble pas avoir de cas juridique réel pour expliquer pourquoi il les avait ou pourquoi il aurait dû pouvoir les garder. S’il avait un cas comme celui-là à faire, on pourrait penser qu’il aurait contesté l’assignation originale devant le tribunal. Dans une conversation décousue et provocante dans le New Jersey quelques heures après sa mise en accusation, il s’est concentré sur… Hillary Clinton.

Le plan, semble-t-il, est d’utiliser délibérément cet acte d’accusation pour maintenir son image de martyr et s’assurer l’investiture présidentielle républicaine. Les poursuites judiciaires lui causeront bien sûr des problèmes lors des élections générales mais, dans le manuel tactique de Trump, c’est un problème auquel il faudra faire face un autre jour.

Lui et ses sbires s’agitent, pleurant des larmes amères et faisant toutes sortes de revendications farfelues. Vous entendrez que le procureur est un tueur à gages politique. (Smith a en fait poursuivi un certain nombre de politiciens démocrates. Et notez que le grand jury de citoyens privés qui a inculpé Trump se trouvait dans l’état rouge de la Floride.) Vous entendrez babiller sur la façon dont quelque chose appelé le Presidential Records Act lui a permis de conserver les documents. (Ce n’est pas le cas, et quel mot prendriez-vous à ce sujet : Trump – ou un procureur fédéral ?)

Vous entendrez la châtaigne sur la façon dont Trump aurait soi-disant déclassifié le matériel avant de quitter la Maison Blanche. (Il n’y a aucune preuve qu’il l’ait fait ; il a eu amplement le temps d’avoir plaidé ce point auparavant, ce qu’il n’a pas encore fait ; et en tout cas, la loi en vertu de laquelle il est accusé fait référence à des informations de défense nationale, qui ne devraient pas quitter les mains du gouvernement.)