L’ancien présentateur de la BBC Mike Amatt qui a créé le dessin animé pour enfants Mop and Smiff décède à l’âge de 71 ans

L’ancien présentateur de la BBC Mike Amatt, qui a créé le dessin animé pour enfants Mop and Smiff, est décédé à l’âge de 71 ans.

Le talentueux interprète, écrivain et illustrateur a vécu à Bolton, dans le Grand Manchester, et a également écrit Forget-me-Not Farm de la BBC en 2013.

Amatt a également dirigé Playschool et a écrit pour le spectacle – qui a duré de 1964 à 1988.

Son fils dévasté Michael, 27 ans, a révélé que son père était décédé subitement à l’âge de 71 ans, le lundi 28 juin.

Il a dit que même si la famille a le cœur brisé, elle se souviendra toujours des moments spéciaux et des nombreux rires qu’elle a partagés.

Michael a déclaré: «Il nous inventait des histoires tout le temps, surtout lorsque nous partions en vacances en famille. Les histoires seraient un indice pour une chasse au trésor.

«C’était un bon père et un bon ami pour beaucoup de gens, il était toujours disponible pour aider.

Michael a déclaré que son père, qui était également le père de Laura, 33 ans, et Nick, 32 ans, aurait toujours du temps pour sa famille.

Il est resté ami avec sa femme Veronica, dont il était séparé, et adorait ses petits-enfants, Teddy et Charlie.

Son fils a ajouté: « Tant de gens ont partagé leurs histoires de lui, ce sont tellement de belles histoires de lui. »

La famille de Mike dit qu’il pourrait « renverser une mer de froncements de sourcils ».

Le présentateur est né à Salford, mais avait vécu à Bolton pendant plus de 40 ans et ses émissions de télévision étaient souvent filmées dans certains des endroits les plus pittoresques de Bolton.

Dans sa jeunesse, le musicien en herbe Mike était dans Shane Fenton and the Fentones.

Le talentueux guitariste a également joué dans Mike Sweeney and the Thunderbirds.





Michael a déclaré: «Il a tout fait, comédie stand-up, spectacles sur scène, il a joué en panto.

« Il allait dans les écoles primaires et visitait les maisons de soins dans la soixantaine. »