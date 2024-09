L’ancien présentateur de la BBC Huw Edwards condamné pour une affaire d’image indécente

LONDRES –



Attention : les informations contenues dans cet article peuvent être dérangeantes.

L’ancien présentateur du journal télévisé de la BBC, Huw Edwards, autrefois l’une des personnalités médiatiques les plus en vue de Grande-Bretagne, a été condamné lundi à une peine de prison avec sursis pour avoir diffusé des images d’abus sexuels sur des enfants sur son téléphone.

Edwards, 63 ans, a plaidé coupable devant le tribunal de Westminster en juillet de trois chefs d’accusation de réalisation d’images indécentes d’enfants, une accusation liée à des photos qui lui ont été envoyées sur le service de messagerie WhatsApp par un homme reconnu coupable d’avoir diffusé des images d’abus sexuels sur des enfants.

Le magistrat en chef Paul Goldspring a condamné Edwards à une peine de six mois de prison avec sursis pendant deux ans.

« Il n’est pas exagéré de dire que votre réputation, acquise de longue date, est en lambeaux », a déclaré Goldspring.

La chute d’Edwards au cours de l’année écoulée a provoqué des remous à la BBC après qu’il a été révélé que la chaîne publique lui avait versé environ 200 000 livres (358 000 dollars canadiens) pour cinq mois de son salaire après son arrestation en novembre alors qu’il était en congé. La BBC lui a demandé de rembourser cette somme.

« Nous sommes consternés par ses crimes », a déclaré la BBC dans un communiqué après le prononcé de la sentence. « Il a trahi non seulement la BBC, mais aussi le public qui avait placé sa confiance en lui. »

Edwards était l’un des plus gros salariés de la BBC lorsqu’il a été suspendu en juillet 2023 à la suite d’allégations distinctes formulées l’année dernière concernant un adolescent qu’il aurait payé pour des photos sexuellement explicites. La police a enquêté et a décidé de ne pas porter plainte.

Bien qu’Edwards n’ait pas été nommé publiquement au moment où ces allégations ont fait surface, sa femme a révélé plus tard qu’il était le présentateur du journal télévisé faisant l’objet de l’enquête et a déclaré qu’il était hospitalisé pour de graves problèmes de santé mentale.

Il n’est jamais revenu à l’antenne, mais la BBC l’a gardé à son service jusqu’à sa démission en avril pour des raisons de santé.

Edwards a commencé sa carrière à la BBC au Pays de Galles il y a quarante ans. Il est ensuite devenu présentateur principal du journal télévisé du soir pendant vingt ans et a dirigé la couverture des funérailles de la reine Elizabeth II en 2022 ainsi que la couverture des élections.

La BBC a déclaré qu’au moment de son plaidoyer de culpabilité, elle avait été choquée d’entendre les détails des accusations portées contre lui.

Plus de 375 images sexuelles lui ont été envoyées sur WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021. Plus de 40 étaient des images indécentes d’enfants, dont sept classées dans la « catégorie A » — la plus indécente — avec des enfants estimés entre 13 et 15 ans. Un enfant était âgé de 7 à 9 ans.

Lors de conversations avec Alex Williams, un pédophile condamné, on a demandé à Edwards s’il voulait des images sexuelles d’une personne dont « l’âge pouvait être compris entre 14 et 16 ans », et Edwards a répondu : « oui xxx », a déclaré le procureur Ian Hope.

« À partir de cette conversation en décembre 2020, Alex Williams a dit qu’il avait ‘un dossier de vidéos et de photos pour vous de quelqu’un de spécial’ », a déclaré Hope.

Edwards a demandé qui était le sujet et a ensuite reçu trois images qui semblaient être la même personne, qui semblait avoir entre 14 et 16 ans, a déclaré Hope.

Williams a ensuite envoyé à Edwards une vidéo en février 2021 impliquant deux enfants, l’un peut-être âgé d’à peine sept ans et l’autre pas plus de 13 ans, impliquant une pénétration, a déclaré Hope.

Edwards n’a pas répondu, mais lorsque Williams lui a demandé plus tard si le matériel était trop jeune, il a répondu : « N’envoyez pas de matériel de mineur. » Il a également déclaré qu’il ne voulait pas qu’il envoie quoi que ce soit d’illégal.

L’avocat de la défense, Philip Evans, a déclaré qu’Edwards était « vraiment désolé » pour les délits et les dommages qu’il avait causés à sa famille.

« Il s’excuse sincèrement et il fait clairement savoir qu’il éprouve le plus grand regret et qu’il reconnaît avoir trahi la confiance et la foi inestimables de tant de personnes », a déclaré Evans.

Evans a déclaré que Williams avait contacté Edwards sur Instagram à un moment où il était mentalement vulnérable et avait commencé à lui envoyer des images. Il a déclaré qu’Edwards n’avait jamais reçu de gratification pour les images et qu’il ne les avait ni enregistrées ni envoyées à qui que ce soit.

Hope a déclaré qu’Edwards avait versé à Williams « des sommes d’argent non négligeables », sous forme de cadeaux que Williams utilisait pour subvenir à ses besoins pendant ses études à l’université.

À un moment donné, Williams a demandé un « cadeau de Noël après toutes les vidéos torrides » qu’il avait envoyées. Edwards avait dit que certaines des images étaient « incroyables », a déclaré Hope.

Williams, 25 ans, a été condamné en mars à un an de prison avec sursis pour possession et distribution d’images indécentes ainsi que pour possession d’images interdites d’enfants.