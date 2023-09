L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, qui a récemment commencé à purger une peine de 8 ans de prison, demande la grâce royale

L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra purge actuellement une peine de huit ans de prison pour de multiples condamnations qu’il décrit comme politiquement motivées.

Shinawatra est revenu la semaine dernière de 15 ans d’exil volontaire avant d’être immédiatement emprisonné.

Il a demandé une grâce royale et attend désormais la décision de Wissanu Krea-ngam, le ministre de la Justice en exercice du pays.

L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, récemment revenu d’exil et ayant commencé à purger une peine de huit ans de prison, a demandé une grâce royale, a déclaré jeudi un haut membre du cabinet sortant. Thaksin a été transféré de prison vers un hôpital public peu après son retour la semaine dernière pour des raisons de santé.

Wissanu Krea-ngam, qui est ministre de la Justice par intérim et vice-Premier ministre, a déclaré avoir reçu une lettre de Thaksin demandant une grâce, mais a refusé de dire combien de temps cela prendrait pour qu’elle soit approuvée.

« Le processus d’approbation dépend entièrement de sa grâce royale », a-t-il déclaré. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle, donnant au roi Maha Vajiralongkorn le dernier mot en matière de grâce pour les criminels condamnés.

Thaksin, en promouvant des politiques populistes et en utilisant la fortune qu’il a acquise dans les télécommunications pour bâtir son propre parti politique, a été élu Premier ministre en 2001 et facilement réélu en 2005. Il a été évincé lors d’un coup d’État militaire en 2006 et accusé de corruption et d’abus de pouvoir. et manquer de respect à la monarchie.

UN HOMME THAÏLANDAIS TUE SA FEMME ET 2 JEUNES FILS APRÈS QU’UNE ARNAQUE EN LIGNE LAISSE LA FAMILLE DANS UNE DETTE ÉNORME, DIT LA POLICE

Il est revenu la semaine dernière après 15 ans d’exil volontaire et a été immédiatement envoyé à la prison principale de Bangkok en raison de plusieurs condamnations pénales qu’il a qualifiées de motivées par des raisons politiques.

Quelques heures après le retour de Thaksin, Srettha Thavisin, du parti Pheu Thai, a remporté suffisamment de voix au Parlement pour devenir Premier ministre, mettant fin à plus de trois mois d’incertitude après les élections générales de mai. Pheu Thai est le dernier d’une série de partis affiliés à Thaksin.

Pour obtenir une majorité parlementaire, Srettha a formé une coalition avec des partis pro-militaires liés au coup d’État de 2014 qui a renversé le gouvernement Pheu Thai formé par la sœur de Thaksin, Yingluck Shinawatra. Pheu Thai avait promis lors de la campagne électorale de mai qu’il ne se joindrait à aucun parti pro-militaire pour former un gouvernement. Il exclut également le parti progressiste Move Forward, qui a remporté le plus de sièges et de voix dans les sondages.

Il est largement admis que Thaksin est revenu dans l’espoir qu’un nouveau gouvernement favorable à lui réduirait sa peine et qu’il aurait pu conclure un accord avec les autorités, bien qu’il ait déclaré que sa décision n’avait rien à voir avec la tentative de pouvoir du parti Pheu Thai. .

SA FILLE DIT QUE L’ANCIEN PM THAÏLANDAIS THAKSIN EST FATIGUÉ ALORS QUE LES CRITIQUES AUGMENTENT SUR SON TRANSFERT DE LA PRISON À L’HÔPITAL

Srettha a déclaré jeudi aux journalistes qu’il prévoyait de soumettre vendredi une liste de ses nouveaux ministres à l’approbation royale.

Les critiques se multiplient selon lesquelles Thaksin aurait reçu un traitement spécial par rapport aux autres détenus, notamment le fait de ne pas avoir à se faire couper les cheveux comme en prison. Il a également été transféré à l’hôpital quelques heures seulement après avoir été emmené en prison, une décision que les autorités ont attribuée à plusieurs problèmes de santé. Sa fille Paetongtarn Shinawatra, membre clé de Pheu Thai, a déclaré qu’il souffrait de fatigue et de stress, notamment des complications liées à la contraction du coronavirus en 2020.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Thaksin, 74 ans, lieutenant-colonel de police avant de devenir homme d’affaires, est soigné dans une chambre privée de l’hôpital général de la police, géré par l’État, où le directeur a déclaré qu’il était dans un état grave avec des problèmes cardiaques et pulmonaires.

Son transfert rapide a suscité des appels pour prouver qu’il est véritablement malade. Un groupe de militants politiques conservateurs s’est rendu à l’hôpital la semaine dernière pour exiger que l’on divulgue des informations sur son état et son traitement.

Wissanu a déclaré que l’état de santé de Thaksin pourrait justifier sa demande de grâce.