L’ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra emprisonné pendant huit ans à son retour d’exil

L’ex-dirigeant thaïlandais Thaksin Shinawatra a été emprisonné mardi alors qu’il rentrait dans le royaume après 15 ans d’exil, quelques heures avant que le Parlement ne vote pour installer le candidat de son parti au poste de Premier ministre.

Le milliardaire a atterri dans un jet privé à l’aéroport Don Mueang de Bangkok à 09h00 (02h00 GMT), pour être accueilli par des centaines de partisans bruyants des « chemises rouges » brandissant des banderoles et chantant des chansons.

Thaksin a brièvement émergé du terminal pour s’incliner et offrir une guirlande florale à un portrait du roi Maha Vajiralongkorn en signe de respect avant de saluer ses partisans.

Plus de chemises rouges bordaient les rues alors que l’ancien propriétaire de Manchester City était traduit devant la Cour suprême.

Là, il a été condamné à huit ans de prison pour trois condamnations prononcées en son absence – une liée à son ancienne société Shin Corp, une autre liée à un prêt bancaire et une affaire de loterie.

Son retour est intervenu le jour où le Parlement devrait installer le magnat des affaires Srettha Thavisin au poste de Premier ministre à la tête d’une coalition dirigée par le parti Pheu Thai, la dernière incarnation du mouvement politique de Thaksin.

Thaksin, 74 ans, a été condamné dans quatre affaires en son absence, bien que le délai de prescription ait expiré dans une affaire.

Même après la décision du tribunal, on ne sait pas combien de temps Thaksin restera en prison.

Le moment de son retour, alors que son parti prend le pouvoir, a conduit beaucoup à spéculer qu’un accord en coulisse a été conclu pour lui permettre la clémence.

« Bienvenue en Thaïlande papa. Mon père est maintenant arrivé en Thaïlande en toute sécurité et a entamé la procédure judiciaire », a écrit sa fille Paetongtarn sur Instagram, avec une photo de Thaksin avec ses trois enfants et ses sept petits-enfants dans le salon VIP de l’aéroport.

Supporters cramoisis

Thaksin a commencé la journée à bord d’un jet privé à Singapour, mais il la terminera dans une cellule de prison de Bangkok – encore un autre changement radical dans une carrière en lacet qui a inclus deux victoires électorales, une défaite lors d’un coup d’État, des accusations criminelles et de longues années d’auto-imposé exilé.

Thaksin a déclaré qu’il était prêt à faire face à la justice afin de rentrer chez lui et de voir ses petits-enfants – bien qu’il ait longtemps soutenu que les accusations criminelles portées contre lui étaient politiquement motivées.

« Je voudrais demander la permission de retourner vivre sur le sol thaïlandais et de partager l’air avec mes frères et sœurs thaïlandais », a-t-il posté lundi sur Twitter, rebaptisé X.

Malgré toute sa longue absence du pays, Thaksin reste l’homme politique thaïlandais le plus influent – ​​et le plus controversé – des temps modernes.

Aimé par les ruraux pauvres pour des politiques telles que des soins de santé bon marché et le salaire minimum, il est vilipendé par l’élite pro-militaire et royaliste qui considérait son régime comme corrompu, autoritaire et une menace pour l’ordre social thaïlandais.

Les partis liés à Thaksin ont dominé les élections depuis 2001 – jusqu’à cette année, lorsque le parti progressiste Move Forward (MFP) a remporté le plus de sièges.

Des centaines de chemises rouges ont attendu toute la nuit à l’aéroport pour l’accueillir avec des chansons et des banderoles, la plupart arborant leurs couleurs cramoisies habituelles.

« Je suis une vraie chemise rouge – chaque fois qu’ils veulent notre soutien, je serai toujours là pour eux », a déclaré à l’AFP Karuna Wantang, 70 ans, un bureaucrate à la retraite de Nongkai, dans le nord-est du pays.

« Je ne l’aime pas seulement, mais je l’aime. »

vote du premier ministre

Alors que Thaksin était traité par les tribunaux, son parti a officiellement nommé Srettha comme candidat du Premier ministre au parlement, où un vote de confirmation aura lieu vers 15 heures.

Le Pheu Thai a été battu à la deuxième place dans les sondages de mai par le MFP progressiste.

Mais le chef du MFP, Pita Limjaroenrat, a vu sa candidature au poste de Premier ministre s’effondrer sur les rochers de l’opposition amère des sénateurs conservateurs nommés par la junte, effrayés par sa détermination à réformer les lois sur les insultes royales et à s’attaquer aux monopoles commerciaux.

Le Pheu Thai est convaincu de faire approuver Srettha lors d’un vote conjoint des deux chambres, après avoir remporté lundi 40 sièges supplémentaires pour sa coalition avec l’ajout du parti Palang Pracharath (PPRP), lié à l’armée.

Cela porte leur groupe controversé – y compris United Thai Nation, l’ancien parti du putschiste de 2014 Prayut Chan-o-cha – à 314 sièges à la chambre basse.

Suite à l’exclusion du MFP de la première coalition, les accords du Pheu Thai avec des partis liés à l’armée ont provoqué la colère de certains partisans qui ont voté massivement contre le régime soutenu par l’armée en mai.

