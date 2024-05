L’ancien Premier ministre thaïlandais Shinawatra sera inculpé pour diffamation envers la monarchie

BANGKOK (AP) — Les procureurs thaïlandais ont déclaré mercredi Premier ministre Thaksin Shinawatra sera inculpé pour diffamation envers la monarchie, trois mois après avoir été libéré sous condition pour d’autres chefs d’accusation.

Thaksin ne sera pas encore inculpé car il avait déposé mercredi une demande de report de sa nomination initiale avec la preuve qu’il était atteint du COVID-19, a déclaré Prayuth Bejraguna, porte-parole du bureau du procureur général, lors d’une conférence de presse.

Le bureau du procureur général a fixé un nouveau rendez-vous pour l’inculpation de Thaksin le 18 juin, a déclaré Prayuth, ajoutant que Thaksin sera également inculpé pour violation de la loi sur la criminalité informatique.

Thaksin était en exil volontaire depuis 2008, mais retour en Thaïlande en août de l’année dernière pour commencer à purger une peine de huit ans. Il a été libéré sous condition en février de l’hôpital de Bangkok où il a passé six mois en prison pour des délits liés à la corruption.

À son retour, il a été transféré presque immédiatement de la prison à l’hôpital pour raisons de santé, et environ une semaine plus tard, le roi Maha Vajiralongkorn a réduit sa peine à un seul an. Thaksin a obtenu une libération conditionnelle en raison de son âge – il a 74 ans – et de son mauvais état de santé, le laissant libre pour le reste de sa peine d’un an.

Son retour a été interprété comme faisant partie d’un accord politique entre son parti Pheu Thai et l’establishment conservateur – rivaux de longue date – pour empêcher le parti progressiste Move Forward de former un gouvernement après sa victoire aux élections générales de l’année dernière.

Après son retour, le bureau du procureur général a déclaré avoir relancé l’enquête pour déterminer si Thaksin avait violé il y a près de neuf ans la loi interdisant la diffamation du monarque, un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Thaksin a été initialement accusé en 2016 d’avoir violé la loi pour des propos qu’il avait tenus devant des journalistes alors qu’il se trouvait à Séoul, en Corée du Sud, un an auparavant, mais l’enquête n’a pu se poursuivre qu’après que l’accusation lui ait été présentée en personne à l’hôpital en janvier. , ont déclaré des responsables. Thaksin avait nié les accusations et soumis une déclaration pour se défendre.

Le porte-parole du procureur, Prayuth, a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour que le procureur général puisse inculper Thaksin. Il a déclaré que les procureurs avaient déjà préparé leur déclaration et les documents à présenter au tribunal le mois prochain.

Depuis sa libération, Thaksin a maintenu une grande visibilité et est soupçonné d’exercer une influence au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Srettha Thavisin. Un analyste estime que l’influence croissante de Thaksin a provoqué la colère des ultra-conservateurs et que l’acte d’accusation est leur réponse.

« Il est conçu pour garder Thaksin sous contrôle. Cela le tient en laisse. S’il ne se comporte pas bien, cette accusation peut être activée et pourrait l’envoyer en prison. Il s’agit de restreindre ses mouvements et ses manœuvres et de lui rappeler, en lui envoyant en quelque sorte un signal, de savoir qui commande et de savoir qu’il ne doit pas dépasser les limites », a déclaré Thitinan Pongsudhirak, professeur à l’université Chulalongkorn de Bangkok.