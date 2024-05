L’ancien Premier ministre thaïlandais sera inculpé pour insulte royale – médias — RT World News

Thaksin Shinawatra nie tout acte répréhensible et a promis à plusieurs reprises sa loyauté envers la couronne.

Les procureurs thaïlandais ont annoncé mercredi que l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra devait être inculpé pour diffamation à l’égard de la monarchie, trois mois après avoir été libéré sous condition pour d’autres chefs d’accusation.

Thaksin, qui nie ces accusations, a été renversé en 2006 lors d’un coup d’État militaire. Ses opposants l’accuseront plus tard de manquer de respect au roi Bhumibol Adulyadej, décédé en 2016.

La plainte déposée contre l’ancien Premier ministre aurait découlé d’une interview qu’il a accordée à des médias étrangers en 2015. Les procureurs allèguent que, alors qu’il était en exil, Thaksin avait déclaré au journal sud-coréen Chosun Ilbo que des conseillers privés, au service du roi de Thaïlande, avaient ordonné en 2014 le les forces armées du pays pour renverser le gouvernement de la sœur de Thaksin, alors Premier ministre, Yingluck Shinawatra.

Ancien Premier ministre à deux reprises, Thaksin est revenu en Thaïlande après un exil volontaire de 15 ans après des élections générales de l’année dernière qui ont finalement vu le parti Pheu Thai, soutenu par Shinawatra, accéder au pouvoir après près d’une décennie de régime soutenu par l’armée.

Selon les médias, le procureur général thaïlandais a annoncé les accusations mercredi, apparemment après des mois de réflexion. Cependant, la lecture des charges a été reportée au 18 juin, l’homme de 74 ans ayant déclaré au tribunal qu’il était atteint du Covid-19.















Depuis son retour d’exil en Thaïlande en août dernier, Thaksin a commencé à purger une peine de huit ans pour des accusations liées à la corruption et à l’abus de pouvoir. Il a été libéré sous condition en février de l’hôpital de Bangkok où il avait passé six mois. La libération conditionnelle a été accordée en raison de son âge et de son mauvais état de santé, le laissant libre pour le reste de sa peine.

Les lois thaïlandaises contre la diffamation royale, ou lèse-majesté, sont extrêmement strictes : l’article 112 du code pénal prévoit que toute personne reconnue coupable d’insulte à la royauté risque 15 ans de prison pour chaque chef d’accusation.

Thaksin nie les accusations et a promis à plusieurs reprises sa fidélité à la couronne. Il avait également soumis une déclaration pour se défendre.

D’autres accusations portées contre Thaksin incluent la violation d’une loi sur la criminalité informatique.

L’avocat de l’ancien Premier ministre a déclaré à l’Associated Press que la vidéo de l’interview de Thaksin, utilisée comme preuve par les enquêteurs, pourrait avoir été manipulée.

Selon Bloomberg, les accusations portées contre l’ancien Premier ministre pourraient être considérées comme « les tentatives de l’establishment conservateur thaïlandais de réaffirmer son emprise sur la politique nationale » qui sont désormais dominés par le parti Pheu Thai de Thaksin.

Les partis politiques de la famille Shinawatra ont remporté toutes les élections sauf une depuis 2001, trois gouvernements Shinawatra ayant été renversés par des coups d’État ou des décisions de justice. Pheu Thai dirige le gouvernement actuel, avec Srettha Thavisin, alliée commerciale de Thaksin, comme Premier ministre et sa fille Paetongtarn Shinawatra comme chef du parti.