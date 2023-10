L’ancien Premier ministre pro-russe mène son parti de gauche à remporter les élections en Slovaquie

Un ancien Premier ministre populiste et son parti de gauche ont remporté les élections législatives en Slovaquie, effectuant un retour politique après avoir fait campagne sur un message pro-russe et anti-américain, selon des résultats presque complets.

L’ancien Premier ministre Robert Fico et le parti de gauche Smer, ou Direction, sont arrivés en tête avec 22,9 %, a annoncé dimanche l’Office slovaque des statistiques après avoir effectué le décompte de 99,98 % des voix dans quelque 6 000 bureaux de vote.

Les élections de samedi ont été un test pour le soutien du petit pays d’Europe de l’Est à l’Ukraine voisine dans sa guerre contre la Russie, et la victoire de Fico pourrait mettre à rude épreuve une unité fragile au sein de l’Union européenne et de l’OTAN.

Fico, 59 ans, s’est engagé à retirer le soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie si sa tentative de retour au pouvoir réussissait.

Ce pays de 5,5 millions d’habitants, créé en 1993 à la suite de l’éclatement de la Tchécoslovaquie, est un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’invasion russe en février dernier, faisant don d’armes et ouvrant ses frontières aux réfugiés fuyant la guerre.

Aucun parti n’obtenant la majorité des sièges, un gouvernement de coalition devra être formé. Le président demande traditionnellement au vainqueur d’une élection d’essayer de former un gouvernement, il est donc probable que Fico redevienne Premier ministre. Il a été Premier ministre de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018.

Un nouveau venu libéral et pro-occidental, le parti Slovaquie progressiste, arrive loin derrière, avec 18 % des voix.

Son leader Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, a déclaré que son parti respectait le résultat. « Mais c’est une mauvaise nouvelle pour la Slovaquie », a-t-il déclaré. « Et ce serait encore pire si Robert Fico parvenait à créer un gouvernement. »

Il a dit qu’il aimerait essayer de former une coalition gouvernementale si Fico échoue.

Le parti de gauche Hlas (Voix), dirigé par l’ancien député de Fico à Smer, Peter Pellegrini, arrive en troisième position avec 14,7 %. Pellegrini s’est séparé de Fico après la défaite de Smer aux élections précédentes en 2020, mais leur éventuelle réunion augmenterait les chances de Fico de former un gouvernement.

Pellegrini a remplacé Fico au poste de Premier ministre après qu’il ait été contraint de démissionner à la suite d’importantes manifestations de rue antigouvernementales suite au meurtre en 2018 du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée.

Pellegrini a félicité Fico pour sa victoire, mais a déclaré que deux anciens premiers ministres dans un seul gouvernement pourraient ne pas fonctionner correctement.

« Ce n’est pas idéal, mais cela ne veut pas dire qu’une telle coalition ne peut pas être créée », a-t-il déclaré.

Un autre partenaire potentiel de la coalition, le Parti national slovaque ultranationaliste, un groupe clairement pro-russe, a obtenu 5,6 %.

Ces trois partis obtiendraient une majorité parlementaire s’ils unissaient leurs forces dans un gouvernement de coalition.

Fico s’oppose aux sanctions de l’Union européenne contre la Russie, se demande si l’Ukraine peut chasser les troupes russes envahissantes et veut empêcher l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN.

Il propose qu’au lieu d’envoyer des armes à Kiev, l’UE et les États-Unis utilisent leur influence pour forcer la Russie et l’Ukraine à conclure un accord de paix de compromis.

Le chef du parti progressiste slovaque, Michal Simecka, a reconnu les résultats préliminaires des élections lors d’une conférence de presse dimanche. Petr David Josek / AP

Les critiques de Fico craignent que son retour au pouvoir ne conduise la Slovaquie à abandonner sa voie par d’autres moyens, en suivant la voie de la Hongrie sous le Premier ministre Viktor Orbán et, dans une moindre mesure, de la Pologne sous le parti Droit et Justice.

La Hongrie a été sanctionnée par l’UE pour violations présumées de l’État de droit et corruption, tandis que les institutions européennes affirment que la Pologne est sur une pente glissante et s’éloigne des principes d’État de droit de l’UE. Fico a menacé de licencier les enquêteurs de l’Agence nationale pénale et le procureur spécial chargé des délits et de la corruption les plus graves.

La Hongrie a également – ​​ce qui est unique parmi les pays de l’UE – entretenu des relations étroites avec Moscou et s’est opposée à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une assistance économique.

Fico réitère l’affirmation non étayée du président russe Vladimir Poutine selon laquelle le gouvernement ukrainien dirige un État nazi contre lequel les Russes de souche de l’est du pays avaient besoin de protection. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est juif et a perdu des proches lors de l’Holocauste.

Connu pour ses tirades grossières contre les journalistes, Fico a également fait campagne contre l’immigration et les droits LGBTQ+.

Le groupe populiste Peuple ordinaire, les conservateurs démocrates-chrétiens et le parti favorable aux entreprises Liberté et Solidarité ont également remporté des sièges au Parlement.